NASCAR 2020 in tv oggi, Worry-Ree Weather Guarantee 350: orario d’inizio, streaming, programma

Dal Pocono Raceway va in scena la Worry-Ree Weather Guarantee 350, quindicesimo atto della NASCAR Cup Series. Dopo la corsa di ieri si scende nuovamente in pista per una nuova sfida che, a differenza della gara appena disputata avrà 10 giri in più. Ricordiamo infatti che ieri si è corsa la Kids Free 325, manifestazione che ha aperto il primo doubleheader della storia della famosa serie statunitense.

Nella cittadina di Long Pond i protagonisti della serie scendono in pista per una competizione atipica visto che, nella giornata di ieri, sono già stati compiuti 130 tornate. Un fatto unico che potrebbe incidere su un week-end innovativo per la NASCAR alla ricerca nuovi spunti per regalare nuovo spettacolo. La corsa odierna si prospetta scoppiettante visto l’anomalo format di gara, dimezzata rispetto alla tradizione. Ricordiamo infatti che, fino allo scorso anno, a Pocono si tenevano due competizioni di 200 passaggi (400 miglia), 60 in più rispetto ad oggi.

La corsa in question, per via dell’evento della NASCAR Xfinity Series, scatterà alle 22.00 italiane. DAZN trasmetterà come sempre la corsa in diretta. In alternativa è possibile seguire le corse della Cup Series grazie al NASCAR Track Pass, la piattaforma messa a disposizione dal campionato dopo la sottoscrizione di un abbonamento di 125 dollari per una stagione o 16 per un mese.

PROGRAMMA WORRY-REE WEATHER GUARANTEE 350 A POCONO

Domenica 28 giugno 2020

Ore 22.00 italiane sulla distanza dei 140 giri.

Diretta streaming possibile attraverso l’abbonamento a NASCAR Track Pass o DAZN.

