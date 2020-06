LIVE Sonego-Giustino, Semifinale Campionati Italiani tennis in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Giustino, seconda semifinale dei Campionati Italiani di tennis 2020, in corso di svolgimento a Todi. E’ il giorno dunque delle semifinali agli Assoluti e sui campi in terra rossa umbri è prevista davvero grande battaglia per assicurarsi un posto nell’ultimo atto del torneo organizzato da MEF.

Lorenzo Sonego, testa di serie numero uno, ha rispettato finora i pronostici della vigilia. Dopo aver terribilmente sofferto contro Andrea Pellegrino al primo turno (ha annullato anche match point), il piemontese ha poi superato Federico Arnaboldi e ieri Lorenzo Musetti, in quello che era il quarto di finale più atteso. Sonego ha avuto una crescita di condizione e di gioco lungo il torneo ed è ovviamente favorito anche nel match di oggi.

Dall’altra parte della rete, però, c’è un Lorenzo Giustino davvero molto convincente in questa settimana a Todi. Il numero 153 della classifica mondiale non ha ancora concesso un set agli avversari, battendo per 2-0 Bonadio, Bega e per ultimo Fonio nei quarti di finale. Il napoletano ha poco da perdere e giocherà con meno pressione rispetto all’avversario e questo potrebbe essere un fattore importante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Giustino, seconda semifinale dei Campionati Italiani di tennis 2020, in corso di svolgimento a Todi: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle 15.15.

Foto: Marta Magni/MEF