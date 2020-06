LIVE Vavassori-Arnaboldi, Semifinale Campionati Italiani tennis in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Vavassari vs Arnaboldi – La presentazione di giornata (27 giugno)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima semifinale dei Campionati italiani di tennis tra Andrea Vavassori e Andrea Arnaboldi. Si preannuncia una sfida molto equilibrata tra due tennisti che hanno messo in evidenza grande determinazione nel corso di questo torneo.

Vavassori, senza dubbio, è la sorpresa di questi Assoluti: un percorso sorprendente nel quale il 25enne nativo di Torino si è permesso il lusso di eliminare anche uno dei favoriti della vigilia, ovvero Thomas Fabbiano. Un tennis davvero di pregevolissima fattura quello sciorinato, che potrebbe consentirgli di mettere nel mirino la Finale. Indubbiamente, oltre a questioni meramente tecniche, anche la condizione fisica sarà un fattore da considerare visto che si arriva al termine di una lunga settimana di incontri particolarmente intensi, con temperature atmosferiche crescenti.

Attenzione però ad Arnaboldi. Il n.281 del ranking viene dal successo in rimonta contro la testa di serie n.2 del torneo Federico Gaio: 6-7 (7) 6-1 11-9 lo score in proprio favore. Come detto per Vavassori, anche il 32enne nativo di Milano vuole continuare la sua avventura e getterà il cuore oltre l’ostacolo per far suo l’incontro. Termometro per lui della situazione sarà il servizio, colpo solitamente con cui fa più fatica, non essendo dotato di un fondamentale irresistibile in termini di potenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima semifinale dei Campionati italiani di tennis tra Andrea Vavassori e Andrea Arnaboldi: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincerà non prima delle 11.15. Buon divertimento!

Foto: Marta Magni / MEF