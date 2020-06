Tennis, Campionati Italiani 2020: i risultati dei quarti di finale del tabellone maschile. Sonego piega Musetti, continua l’ascesa di Vavassori

E’ andata in archivio un’altra giornata ai Campionati italiani di tennis a Todi. Si sono conclusi i quarti di finale del tabellone maschile e sono noti i nomi dei semifinalisti.

Non vi sono dubbi che il match più atteso fosse quello tra la teste di serie n.1 Lorenzo Sonego (n.46 del mondo) e il giovane classe 2002 Lorenzo Musetti (n.287 ATP). Ebbene, il piemontese si è imposto per 7-5 6-3 in 1 ora e 53 minuti di partita, soffrendo soprattutto nel primo parziale la vena del talentuoso tennista originario di Carrara. Alla lunga, però, la maggior esperienza di Sonego è venuta fuori e ha fatto la differenza. Il giocatore nativo di Torino, dunque, accede all’ultimo atto dove affronterà Lorenzo Giustino (n.153 del ranking), che ha sconfitto 7-6 (5) 6-4 in 2 ore e 5 minuti di partita Giovanni Fonio (n.555 ATP). Un match molto equilibrato, specie nel primo set conclusosi al tie-break. Giustino, però, ha saputo giocare meglio i punti importanti del confronto e si è meritato il successo finale.

Prosegue l’avventura di Andrea Vavassori (n.303 del ranking) che, dopo aver superato ieri la testa di serie n.3 Thomas Fabbiano, ha battuto Gian Marco Moroni (n.6 del seeding) per 5-7 6-2 14-12. Una sfida tiratissima decisa nel super tie-break, con Vavassori che ha saputo stupire ancora una volta. Sulla strada del 25enne nativo di Torino vi sarà Andrea Arnaboldi, uscito vittorioso da un’altra battaglia contro Federico Gaio (testa di serie n.2): 7-6 (7) 1-6 11-9 il punteggio.

RISULTATI CAMPIONATI ITALIANI 2020

Andrea Arnaboldi b. Federico Gaio 7-6 (7) 1-6 11-9

Andrea Vavassori b. Gian Marco Moroni 5-7 6-2 14-12

Lorenzo Giustino b. Giovanni Fonio 7-6 (5) 6-4

Lorenzo Sonego b. Lorenzo Musetti 7-5 6-3

Foto: Marta Magni/MEF