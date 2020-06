LIVE Sonego-Giustino 6-4 7-6, Semifinale Campionati Italiani tennis in DIRETTA: il piemontese conquista la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI SONEGO-GIUSTINO

Loading...

Loading...

SONEGO-ARNABOLDI: PROGRAMMA, ORARIO E TV DELLA FINALISSIMA DI DOMENICA 28 GIUGNO

Chiudiamo qui il nostro live.

Domani il piemontese affronterà Andrea Arnaboldi.

Lorenzo Sonego raggiunge la finale dei Campionati Italiani 2020. Un ottimo Lorenzo Giustino si è arreso al numero 46 del mondo in due set combattuti per 6-4 7-6.

7-6 SONEGO IN FINALE!

7-5 Sonego chiude con lo smash.

6-5 Giustino annulla due match point, ma ora serve Giustino.

6-3 TRE MATCH POINT PER SONEGO!

5-3 Accelerazione di dritto di Giustino.

5-2 Doppio fallo di Sonego.

5-1 Giustino mette in rete il rovescio. Sonego vicinissimo alla finale.

4-0 Altro errore di Giustino.

3-0 Smash di Sonego.

2-0 Lungo il passante di Giustino.

1-0 Giustino sbaglia di dritto.

6-6 SI VA AL TIEBREAK!

30-40 Due ottime prime di Sonego.

0-40 Tre palle del controbreak per Giustino.

0-30 Errore di Sonego. Giustino deve sfruttare questa occasione.

6-5 BREAK DI SONEGO! Il piemontese servirà per il match.

30-40 Ace di Giustino.

15-40 Due palle break per Sonego.

15-30 Pallonetto vincente di Sonego.

15-15 In rete il dritto di Giustino.

5-5 Sonego tiene un duro game al servizio.

A-40 Ottima prima di Sonego.

40-40 Sonego valuta male il passante di Giustino, che resta in campo.

40-30 Sul nastro il recupero del napoletano.

30-30 Ottimo rovescio incrociato di Sonego.

15-30 Giustino “regala” con il rovescio.

0-30 Due errori consecutivi di Sonego.

4-5 Giustino resta avanti nel secondo set.

40-0 Lungo il dritto di Sonego.

30-0 Prima vincente di Giustino.

4-4 Ottima reazione di Sonego che pareggia.

40-15 Dritto in contropiede per Sonego.

30-15 Ancora il piemontese si aiuta con il servizio.

15-15 Prima vincente di Sonego.

3-4 Giustino si porta avanti nel set

40-30 Giustino sbaglia a rete.

40-0 Ace di Giustino.

30-0 In corridoio il passante di Sonego, che è in rottura prolungata.

3-3 CONTROBREAK DI GIUSTINO!

15-40 Sonego annulla la prima.

0-40 Tre palle del controbreak per Giustino.

0-30 Sonego mette in rete il dritto.

3-2 Giustino resta attaccato alla partita.

40-30 Servizio vincente per Giustino.

30-30 Scambio durissimo vinto da Giustino.

0-30 Brutto errore di Giustino.

3-1 Sonego mantiene il break di vantaggio.

40-0 Lungo il recupero di Sonego.

30-0 Dritto vincente di Sonego.

2-1 Giustino salva altre due palle break e accorcia.

A-40 Sonego affossa il dritto.

40-40 Giustino si salva con lo smash.

40-A Ancora una palla break per Sonego.

40-40 Sonego sbaglia la risposta.

40-A Palla break di Sonego. Super scambio chiuso con la palla corta dal piemontese.

30-30 Sbaglia Giustino.

30-0 Ottima prima di Giustino.

2-0 Sonego segue a rete la seconda e Giustino sbaglia la risposta.

A-40 Ancora un errore di Giustino.

40-40 Lungo il rovescio del napoletano.

30-40 Sonego sbaglia e Giustino ha una palla del controbreak.

30-30 Il campano mette in rete il passante.

15-30 Bella risposta di Giustino.

15-15 Prima vincente di Sonego.

1-0 BREAK DI SONEGO!

15-40 Giustino annulla la prima.

0-40 Subito tre palle break per Sonego.

0-30 Sonego spinge bene con il dritto e Giustino sbaglia.

0-15 Primo punto per Sonego nel secondo set.

Si riparte con Giustino al servizio.

Ha fatto la differenza il break conquistato nel sesto gioco dal piemontese, che non ha concesso nulla al servizio e ha conquistato meritatamente la prima frazione.

6-4 PRIMO SET PER SONEGO!

40-30 Sonego si procura un altro set point.

30-30 Prima vincente di Sonego.

15-15 Lungo il dritto di Giustino.

5-4 Giustino resta vivo nel primo parziale dopo aver annullato anche due set point

A-40 Giustino si porta avanti nel game.

40-40 Sonego sbaglia un comodissimo dritto e spreca anche il secondo set point.

15-40 Ci sono due set point per Sonego.

15-30 Prima vincente di Giustino.

0-15 In rete il dritto di Giustino.

5-3 Sonego chiude con l’ace.

40-15 Lunghissima la risposta di Giustino.

15-15 Sonego sbaglia una comoda volèe.

4-3 Giustino accorcia le distanze.

40-15 Ottimo dritto in avanzamento per Giustino.

30-15 Sonego affossa il dritto.

15-15 Dritto in corridoio per Sonego.

4-2 Bel dritto incrociato di Sonego.

40-15 Giustino sbaglia malamente di rovescio.

30-15 Dritto vincente di Sonego.

3-2 BREAK DI SONEGO!

15-40 Due palle break in favore di Sonego.

15-30 Lungo il dritto di Giustino.

15-15 Servizio vincente di Giustino.

2-2 Sonego vince il suo secondo game.

40-30 In rete il passante di Giustino.

30-15 Esce la risposta di Giustino.

15-15 Servizio e dritto per Sonego.

1-2 Giustino tiene un importante turno di servizio

A-40 Dritto vincente del campano.

40-40 Giustino mette in corridoio il dritto.

30-30 Sonego sbaglia con il dritto.

0-30 Dritto vincente del piemontese.

0-15 Straordinario passante di Sonego.

1-1 Sonego tiene il servizio.

40-30 Lungo il dritto di Giustino.

30-30 In corridoio il dritto di Sonego.

30-15 Buon dritto del piemontese.

0-15 Sonego sbaglia a rete.

0-1 Giustino chiude con una precisa volèe in contropiede.

40-30 Sonego stecca con il dritto.

30-30 Brutto errore di rovescio per Sonego.

15-30 Giustino forza con il dritto, ma lo mette in corridoio.

15-0 Il primo punto della semifinale è di Giustino.

COMINCIA LA PARTITA! Servirà per primo Lorenzo Giustino.

16.12: I due giocatori sono in campo per il riscaldamento.

16.10: Ricordiamo che nella prima semifinale Andrea Arnaboldi ha sconfitto 6-1 6-2 Andrea Vavassori.

16.08: Questo, invece, il percorso nel torneo di Lorenzo Giustino

vs. Bonadio 6-0 7-6

vs. Bega 6-1 6-4

vs. Fonio 7-6 6-4

16.04: Questo il cammino di Lorenzo Sonego

vs. Pellegrino 7-6 2-6 11-9

vs. F.Arnaboldi 6-3 6-2

vs. Musetti 7-5 6-3

15.55: E’ terminato il match tra Paolini e Rosatello. Tra pochissimo entreranno in campo Sonego e Giustino.

15.15: Il match tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Giustino comincerà al termine dell’incontro femminile tra Jasmine Paolini e Camilla Rosatello (6-2 il primo set).

Il programma delle semifinali – I risultati dei quarti di finale

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE VAVASSORI-ARNABOLDI DALLE 11.15 (SABATO 27 GIUGNO)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GASQUET DALLE 18.30 (SABATO 27 GIUGNO)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TSITSIPAS-FELICIANO LOPEZ DALLE 21.00 (SABATO 27 GIUGNO)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Giustino, seconda semifinale dei Campionati Italiani di tennis 2020, in corso di svolgimento a Todi. E’ il giorno dunque delle semifinali agli Assoluti e sui campi in terra rossa umbri è prevista davvero grande battaglia per assicurarsi un posto nell’ultimo atto del torneo organizzato da MEF.

Lorenzo Sonego, testa di serie numero uno, ha rispettato finora i pronostici della vigilia. Dopo aver terribilmente sofferto contro Andrea Pellegrino al primo turno (ha annullato anche match point), il piemontese ha poi superato Federico Arnaboldi e ieri Lorenzo Musetti, in quello che era il quarto di finale più atteso. Sonego ha avuto una crescita di condizione e di gioco lungo il torneo ed è ovviamente favorito anche nel match di oggi.

Dall’altra parte della rete, però, c’è un Lorenzo Giustino davvero molto convincente in questa settimana a Todi. Il numero 153 della classifica mondiale non ha ancora concesso un set agli avversari, battendo per 2-0 Bonadio, Bega e per ultimo Fonio nei quarti di finale. Il napoletano ha poco da perdere e giocherà con meno pressione rispetto all’avversario e questo potrebbe essere un fattore importante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Giustino, seconda semifinale dei Campionati Italiani di tennis 2020, in corso di svolgimento a Todi: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle 15.15.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marta Magni/MEF