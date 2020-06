LIVE Fiorentina-Brescia 1-1, Serie A 2020 in DIRETTA: pagelle e highlights. Ribery illumina, ma non basta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI FIORENTINA-BRESCIA 1-1

VIDEO FIORENTINA-BRESCIA 1-1: GOL E SINTESI!

21.37 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

21.34 PAGELLE FIORENTINA-BRESCIA 1-1

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 7,5, Caceres 4, Ceccherini 5,5, Pezzella 7, Dalbert 6 (dal 45′ Lirola 5), Castrovilli 7, Pulgar 6,5, Duncan 5,5 (dal 67′ Ghezzal SV; dal 73′ Milenkovic SV), Chiesa 6,5 (dal 90′ Cutrone SV), Vlahovic 7, Ribery 7 (dal 90′ Sottil SV). All. Iachini 7.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen 7, Sabelli 6,5, Papetti 7, Mateju 5,5, Semprini 5,5 (dal 84′ Martella SV), Bjarnason 6 (dal 55′ Romulo 5,5), Tonali 6,5, Dessena 6,5; Zhrmal 5 (dal 66′ Spalek 5,5), Skrabb 5 (dal 54′ Torregrossa 5,5), Donnarumma 6,5. All.Lopez 6.

21.31 La Fiorentina non riesce a superare il Brescia: solo una vittoria nelle ultime otto sfide e il ritorno al Franchi non è dei migliori. Imprecisione e sfortuna: sono questi i fattori protagonisti dell’1-1 odierno. Le Rondinelle con fortuna e spirito di squadra ottengono un punto grazie al rigore di Alfredo Donnarumma, poi, la squadra di Beppe Iachini, allontanato nel finale, esce alla distanza e trova il pareggio con Pezzella. Il dominio viola porta a due gol annullati, una traversa del capitano argentino e tante chance che per Castrovilli, Chiesa e Ribery ma non bastano, anzi: nel finale Dragowski salva i suoi. La vittoria, per le due squadre, tarda ad arrivare.

FINE SECONDO TEMPO

96′ Finisce qui una partita con tante occasioni e sprechi!

95′ DRAGOWSKI SALVA LA VIOLA ALLO SCADERE! Dessena sfiora il gol nel finale.

94′ Ultimi sforzi della Viola: Brescia chiudo dietro!

92′ Dentro Sottil e Cutrone, fuori i migliori: Chiesa e Ribery.

91′ CASTROVILLI LA PIAZZA! Destro a giro di poco fuori.

91′ 5 minuti di recupero.

90′ Ci prova Martella: tiro a lato.

87′ Ammonito anche Chiesa! Festival dei gialli: era diffidato e salterà la Lazio.

86′ Ammonito anche Torregrossa,! Fallo su Castrovilli: rientra Vlahovic.

86′ Vlahovic resta fuori dal campo per circostanze ignote.

84′ Dentro Martella, fuori Semprini nel Brescia.

82′ Ammonito Spalek: tanti falli nel match odierno.

80′ AZIONE ROCAMBOLESCA! Chiesa prende la rete esterna dopo che Castrovilli aveva lottato da terra in area.

78′ Tante occasioni create dalla Fiorentina: Brescia che non ha le forze di creare gioco.

76′ TRAVERSA DI PEZZELLA! L’argentino sfiora la doppietta personale!

75′ Ammonito Semprini per un fallo su Chiesa.

73′ Dentro Milenkovic, fuori il povero Ghezzal appena entrato.

72′ Allontanato anche Beppe Iachini.

71′ La Fiorentina ha scherzato troppo con il fuori e alla fine è rimasto in 10 uomini: fallo del sudamericano su Torregrossa.

70′ ESPULSIONE PER CACERES! FIORENTINA IN 10!

69′ CONTROPIEDE SPRECATO PER LA FIORENTINA! Vlahovic scappa e serve Lirola che tira troppo incrociato.

68′ VLAHOVIC! Sinistro incrociato: Joronen respinge.

67′ Cambio per la Viola. dentro Ghezzal, fuori Duncan.

66′ Fuori Zmrhal, dentro Spalek per il Brescia.

63′ SALVATAGGIO DI PAPETTI! Ribery continua a danzare sulla fascia sinistra e sfonda in area: il difensore salva tutto.

61′ Ammonito Papetti, classe 2002 e alla seconda partita in Serie A.

60′ CHIESA SFIORA IL 2-1! Grande palla con l’esterno di Castrovilli per il tiro incrociato del #25. Palla a lato.

59′ Ci prova di nuovo Pezzella di testa: palla poco tesa dell’argentino.

57′ Come non detto! Sorpasso immediato del Milan con Jack Bonaventura.

56′ Pareggio del Lecce al Via del Mare: gol di Mancosu su rigore.

54′ Dentro Torregrossa e Romulo rispettivamente per Skrabb e Bjarnason.

54′ Altra rete annullata per i padroni di casa dopo un gol da grande centravanti di Vlahovic servito da Chiesa. Ma il #25 non aveva mantenuto il pallone in campo al momento del cross.

53′ ANCORA GOL ANNULLATO ALLA VIOLA!

51′ Ribery in forma smagliante: il francese sfonda in area e prova a servire un compagno. Vlahovic è in fuorigioco e infatti il serbo, dopo aver servito l’assist del 2-1, è il protagonista del gol annullato della Viola.

50′ GOL ANNULLATO ALLA FIORENTINA! RIBERY SHOW AL FRANCHI.

49′ Dessena! Pericoloso l’ex capitano del Cagliari dopo il triangolo con Donnarumma.

48′ Molto attivo Sabelli sulla corsia di destra: Dalbert ha sofferto molto nella prima frazione.

46′ Si riparte all’Artemio Franchi! Cambio nella Viola, fuori Lirola per Dalbert.

INZIO SECONDO TEMPO

20.21 Si concludono in perfetta parità i primi 45 minuti: un buon Brescia dei primi minuti aveva sbloccato la gara con il rigore di Alfredo Donnarumma ma la squadra di Iachini è cresciuta e trovato l’1-1 con il colpo di testa di Pezzella.

FINE PRIMO TEMPO

46′ Finisce qui la prima frazione: perfetta parità.

45′ 1 minuto di recupero.

44′ Punizione in zona offensiva per la Viola: Dalbert atterrato da Bjarnason.

41′ Molto fallosa la Fiorentina in questa prima frazione: fallo anche di Vlahovic.

39′ CHIESA! Tiro senza senso di Pulgar che giunge sui piedi del figlio d’arte ma quest’ultimo non riesce a piazzare il tap-in.

37′ La squadra di Diego Lopez è calata di intensità rispetto a inizio partita.

35′ Problemi per Tonali dopo il fallo da dietro di Dalbert che rischia la doppia ammonizione in tre minuti.

34′ Match vivo al Franchi! Ribery e Castrovilli dialogano alla grande ma Tonali tiene botta.

32′ Ammonto il terzo dei quattro difensori: Dalbert punito per un brutto fallo su Bjarnason.

30′ Grandissimo gol di capitan Pezzella: colpo di testa per l’1-1 dell’Artemio Franchi! Marcatura aggirata e rete vincente: 3° gol per lui.

29′ PEZZELLA PAREGGIA I CONTI! COLPO DI TESTA VINCENTE!

28′ Azione ubriacante di Franck Ribery in area dopo l’assist di Duncan: Papetti si immola sul francese.

26′ Il Milan ha appena sbloccato la gara di Lecce: Castillejo porta in vantaggio i rossoneri.

24′ La Fiorentina prova a giocare sulle fasce in questo frangente: Iachini si fa sentire.

22′ Brutto fallo di Ceccherini su Bjarnason! Ammonito anche lui dopo Caceres in occasione del rigore.

20′ CI PROVA CHIESA! Risponde presente Joronen.

18′ 5° centro per l’ex centravanti dell’Empoli che porta i suoi meritatamente avanti.

17′ Alfredo Donnarumma sblocca la gara spiazzando Dragowski e dedicando il gol al compagno infortunato Bisoli!

16′ IL VAR CONFERMA E DONNARUMMA NON SBAGLIA! BRESCIA AVANTI 1-0!

14′ RIGORE PER IL BRESCIA! CACERES ATTERRA DESSENA!

13′ Ribery tra i più attivi dei suoi dopo diversi mesi di stop: buon rientro del francese.

11′ Primi 10 minuti volati via: nessuna occasione sin qui.

9′ Ieri l’Atalanta è tornare a giocare in maniera sublime. Unica nota dolente, l’assenza di mister Gasperini contro la Lazio. Ma in compenso, Mario Pasalic è stato riscattato dal Chelsea.

7′ Tanta intensità per la squadra di Diego Lopez: la Viola è pressata in fase di possesso.

5′ Match rabbioso degli ospiti in questi primi minuti: Tonali ferma Ribery non con le buone.

3′ Buona partenza del Brescia: le Rondinelle non fanno respirare gli avversari.

1′ Si parte all’Artemio Franchi! Batte la Fiorentina!

INIZIO PRIMO TEMPO

19.31 Minuto di silenzio per le vittime del Covid-19.

19.29 Viola per l’Europa, Brescia per la salvezza: l’ultima vittoria fiorentina delle Rondinelle risale al 1970!

19.27 Squadre in campo! Suona l’inno a Firenze.

19.26 La Viola proverà a vincere per credere ancora nell’Europa: il settimo posto occupato dagli scaligeri dista 8 punti.

19.24 Domani si giocheranno partite molto interessanti: lo scontro diretto per l’Europa tra Verona e Napoli distanti appena un punto, Udinese-Torino in zona rossa e la sfida Champions tra Atalanta e Lazio!

19.22 La Fiorentina tornerà in campo sabato conto la Lazio in una sfida ricca di contenuti storici. Il Brescia invece avrà lo scontro salvezza contro il Genoa.

19.20 Arbitra la sfida il signor Federico La Penna di Roma.

19.18 Riscaldamento concluso: tra poco si scende in campo!

19.16 Il Brescia ovviamente rischia di perdere il suo miglior giocatore da qui alla fine della stagione: Sandro Tonali, obiettivo su tutte di Juventus e Inter.

19.14 Il Brescia non vince dal 14 dicembre contro il Lecce: da allora 11 sfide senza vittorie. Un’immensità per una squadra che ha perso Mario Balotelli per i soliti capricci e per guai fisici i difensori Chancellor e Cistana: la pausa forzata dal virus gioverà?

19.12 Infatti dopo il caos causato da Mario Balotelli potrebbe giovare al club di Massimo Cellino: l’assistito di Mino Raiola è pronto a far causa in caso di rescissione…

19.10 La salvezza del Brescia invece è appesa a un filo: il Lecce terz’ultimo è a quota 25 punti, a +9 sulle Rondinelle. La Serie B per DIego Lopez che proverà a puntare tutto sulla forza del gruppo.

19.07 Il calendario delle ultime partite non è stato benevole con i toscani: prima di Genova infatti, la squadra di Rocco Commisso ha perso 3-0 a Torino e 2-1 in casa con l’Atalanta.

19.05 La Viola ha vinto solo una partita nelle ultime 7 partite: il 5-1 di Marassi contro la Sampdoria aveva permesso di rifiatare ma prima dello stop sono arrivati i pareggi con Milan e Udinese.

19.03 La Fiorentina è al 13° posto a quota 30 punti a +14 sul Brescia attualmente all’ultimo posto in Serie A.

19.01 I bianconeri non hanno entusiasmato né a Roma né contro il Milan nella semifinale di ritorno pareggiando 0-0 con il rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo.

18.59 La Juventus ha perso la finale di Coppa Italia mercoledì nel match tra rivali: il Napoli ha vinto 4-2 ai rigori per la sesta volta nella sua Storia. Gli azzurri hanno regalato il quarto successo dell’era Aurelio De Laurentiis.

18.57 La sfida in Emilia-Romagna sarà anche un modo per rendere omaggio ad Alex Zanardi: i rossoblu proveranno a dare forza all’ex pilota di F1 vittima di un incidente a Siena con la sua handbike.

18.55 Stasera invece scenderanno in campo Bologna e Juventus allo Stadio Dall’Ara: un buon momento per i bianconeri per provare a cancellare le ultime uscite.

18.53 A Via del Mare giocano Lecce e Milan: una sfida che vedrà due squadre agli antipodi in termini di obiettivi. Ovviamente si giocherà a porte chiuse nel pieno rispetto delle regole.

18.51 Mentre ad aprire i match di recupero della 25esima giornata sono stati Torino e Parma, che hanno pareggiato 1-1 gettando nelle retrovie i granata, e Verona-Cagliari. Gli scaligeri sono nuovamente in piena in zona Europa dopo aver rovinato l’esordio di Walter Zenga.

18.48 I recuperi si sono disputati dopo oltre tre mesi: l’Inter ha vinto 2-1 contro la Sampdoria mentre l’Atalanta ha schiantato per 4-1 il Sassuolo con Duvan Zapata protagonista.

18.46 Il match che avrà inizio alle 19.30, in contemporanea con Lecce-Milan, riaprirà ufficialmente il campionato di Serie A dopo i recuperi di ieri della 25esima giornata.

18.44 Una sfida curiosa considerando che tra le più grandi bandiere dei due club, Roberto Baggio, ha cominciato la propria carriera con la Fiorentina e ritiratosi con il Brescia.

18.42 Dopo lo 0-0 d’andata le due squadre tornano a sfidarsi all’Artemio Franchi: a Firenze nel 2011 finì 3-2 per i padroni di casa.

18.40 Sandro Tonali schierato dal primo minuto dopo l’infortunio occorso nell’amichevole contro l’Udinese: Papetti, classe 2002, e Mateju al centro della difesa. Torregrossa va in panchina: Skrabb titolare.

18.38 Diego Lopez invece rivoluziona la squadra considerando le assenze forzate di Chancellor, Cistana e Bisoli. I tre talenti del Brescia si sono infortunati con il figlio d’arte che ha subito un incidente domestico.

18.36 L’XI di Iachini sarà un 3-5-2 in zona difensiva e in un 4-3-3 in fase offensiva: dal primo minuto, Franck Ribery che torna in campo dopo diversi mesi: out Milenkovic e Lirola.

18.34 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Caceres, Ceccherini, Pezzella, Dalbert, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Chiesa, Vlahovic, Ribery. All. Iachini.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini, Bjarnason, Tonali, Dessena; Zhrmal, Skrabb, Donnarumma. All. Lopez.

18.32 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale di Fiorentina-Brescia, sfida valevole per il ventisettesimo turno di Serie A 2019-2020

Prossimo turno Serie A: chi gioca dal 22 al 24 giugno. Orari, programma, tv, canali streaming–Calendario Fiorentina Serie A: date e programma di tutte le partite da giugno ad agosto–Fiorentina-Brescia: precedenti, statistiche, curiosità. Ruolino di marcia non convincente nelle ultime uscite per entrambe

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale di Fiorentina-Brescia, sfida valevole per il ventisettesimo turno di Serie A 2019-2020. Dopo la ripresa del campionato dello scorso weekend, con i recuperi della 25esima giornata, le due squadre tornano in campo dopo oltre tre mesi con degli obiettivi piuttosto chiari: la squadra di Iachini proverà a credere ancora nell’Europa mentre gli ospiti cercheranno un miracolo per salvarsi.

All’Artemio Franchi le due squadre tornano a sfidarsi dopo lo 0-0 del Rigamonti: l’ultimo scontro di Firenze risale al 2011 quando i padroni di casa vinsero 3-2. La Viola proverà a tornare a vincere considerando un successo raggiunto nelle ultime 7 sfide disputate. Chiesa e Vlahovic probabilmente guideranno l’attacco come accaduto nell’ultimo periodo: caso curioso è il legame tra le due compagini. La Leggenda di Roberto Baggio è cominciata sull’Arno per terminare la carriera alle Rondinelle.

Lombardi che potrebbero far prevalere la voglia di dare una gioia ai concittadini dopo le sofferenze della fase critica del Coronavirus. Il Brescia non vince dal 14 dicembre contro il Lecce: da allora 11 sfide senza vittorie. Un’immensità per una squadra che ha perso Mario Balotelli per i soliti capricci e per guai fisici i difensori Chancellor e Cistana: per Lopez la strada verso un miracolo insperato comincia in salita. Solo il tempo ci dirà se il club di Massimo Cellino riuscirà a salvarsi.

Il fischio d’inizio in Bundesliga del match tra Fiorentina e Brescia è fissato per le ore 19.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE minuto per minuto di OA Sport!

Foto: LaPresse – Tano Pecoraro