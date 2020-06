VIDEO Fiorentina-Brescia 1-1: highlights, gol e sintesi. Pari teso al Franchi, espulso Caceres

Termina 1-1 al Franchi la sfida valida per il 27° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020 tra la Fiorentina e il Brescia. Un match molto difficile per gli uomini di Iachini, in svantaggio per via di una rete su rigore di Donnarumma al 17′. Al 29′ è arrivata la realizzazione di Pezzella e nella ripresa animi molto tesi, come dimostra l’espulsione del gigliato Caceres al 70′ e del tecnico viola per proteste 3′ dopo. Un pareggio che serve a poco alla Fiorentina e anche al Brescia in termini di classifica, visto che i lombardi sono in ultima posizione nella graduatoria. Di seguito gli highlights del match:

GLI HIGHLIGHTS DI FIORENTINA-BRESCIA 1-1

FIORENTINA-BRESCIA 0-1: IL GOL DI DONNARUMMA

Loading...

Loading...

#Video | #SerieAxESPN 🇮🇹 GOL CON POLÉMICA El árbitro pitó penal de Cáceres ante Dessena y Donnarumma lo cambió por gol para el 1-0 de Brescia sobre Fiorentina. ¿Fue?https://t.co/hT1Yea7IcR — ESPN Fútbol Club (@ESPNFutbolClub) June 22, 2020

FIORENTINA-BRESCIA 1-1: IL PAREGGIO DI PEZZELLA

#Video | #SerieAxESPN 🇮🇹 ¡GOL CON SELLO ARGENTINO! Germán Pezzella le ganó a su marcador tras el córner y puso el 1-1 para Fiorentina ante Brescia. El defensor argentino superó el coronavirus y volvió con todo. https://t.co/phUEb39lEz — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) June 22, 2020

Foto: LaPresse