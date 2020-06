VIDEO Cagliari-Torino 4-2: highlights, gol e sintesi. Spettacolo alla Sardegna Arena, poker degli uomini di Zenga

Si conclude con uno spettacolare 4-2 il match della Sardegna-Arena tra Cagliari e Torino. Sono i padroni di casa a imporsi al termine di un match dalle palpitanti emozioni. A sbloccare il risultato è Nandez al 12′ e cinque minuti dopo è la volta di Simone. A inizio ripresa i cagliaritani portano lo score sul 3-0, grazie a una realizzazione di Nainggolan e il match sembra finito. Il Toro, però, non demorde e prova incredibilmente a tornare in partita con le marcature di Bremer e di Belotti al 60′ e al 66′. Il rigore, però, realizzato da Joao Pedro al 69′ chiude di fatto i giochi. La tensione in campo non manca e infatti il tecnico del Cagliari Zenga viene espulso. Con questo successo i sardi sono decimi in graduatoria con 38 punti, mentre i granata (14mi), devono guardarsi alle spalle, avendo un vantaggio di sole sei lunghezze sulla terzultima in classifica. Di seguito gli highlights:

GLI HIGHLIGHTS DI CAGLIARI-TORINO 4-2

CAGLIARI-TORINO 1-0: IL GOL DI NANDEZ

CAGLIARI-TORINO 3-2: IL GOL DI BELOTTI

#Video | #SerieAxESPN 🇮🇹 LO PUSO EN PARTIDO Belotti la calzó de volea y marcó un tremendo gol para el 2-3 de Torino ante Cagliari.https://t.co/IKVZJfhT1k — ESPN Fútbol Club (@ESPNFutbolClub) June 27, 2020

Foto: LaPresse