Calcio, Serie A 2020: Cagliari-Torino 4-2, match spettacolare e poker dei sardi di Walter Zenga

Termina 4-2 alla Sardegna Arena l’incontro valido per la 28ma giornata del campionato di calcio di Serie A tra Cagliari e Torino. Match spettacolare in terra sarda e poker degli uomini di Walter Zenga (espulso sul finire del match). Le reti di Nandez al 12′, di Simeone al 17′ e di Nainggolan al 46′ sembravano aver messo in ghiaccio l’incontro. C’è stata, però, la reazione granata con le realizzazioni di Bremer e di Belotti al 60′ e all 66′. A spegnere però i bollenti spiriti dei ragazzi di Moreno Longo ci ha pensato Joao Pedro, che su rigore, ha realizzato il gol del 4-2 decisivo. Con questo risultato i cagliaritani sono decimi in graduatoria con 38 punti, mentre i granata (14mi), devono guardarsi alle spalle, avendo un vantaggio di sole sei lunghezze nei confronti delle squadre in lotta per la salvezza.

LA CRONACA – Zenga opta per 3-5-2 iniziale: Joao Pedro e Simeone coppia d’attacco e Nainggolan ad agire a centrocampo, ma con licenza di far male con i suoi tempi di inserimento. Longo risponde con un 3-4-2-1: Belotti unico riferimento offensivo, supportato da Berenguer e da Edera. La partenza dei padroni di casa è devastante. Nei primi 17′ arriva un uno-due molto pesante, firmato da Nandez e da Simeone. La formazione sarda gestisce sapientemente il possesso di palla, mentre il Toro sembra tramortito dalla carica agonistica dei rivali. Ecco che, per, questo motivo, la musica non cambia nella ripresa quando dopo appena 46′ di gioco arriva il tris del belga Nainggolan, bravissimo a farsi trovar pronto in zona gol. La partita pare finita, ma i granata hanno una reazione che si tramuta nelle marcature di Bremer e di Belotti. Bella soprattutto la realizzazione del Gallo: una girata al volo sugli sviluppi di un corner di pregevolissima fattura. Non basta però per tornare in partita perchè Joao Pedro su rigore rimette in linea di galleggiamento la barca di Zenga 2′ più tardi e il 4-2 vale la chiosa.

Foto: LaPresse