Calcio, Michele Uva: “Tifosi per la Final Eight di Champions League? Monitoriamo la situazione”

Quando poter avere i tifosi allo stadio? E’ la domanda che in Italia e in Europa ci si pone, tenendo conto dei grandi rischi legati alla pandemia, sempre purtroppo presente. In questo contesto tiene banco la Final Eight di Champions League prevista a Lisbona:

IL CALENDARIO DELLA CHAMPION LEAGUE DAI QUARTI DI FINALE

12-15 agosto – Quarti di finale

18-19 agosto – Semifinali

23 agosto – Finale

C’è un problema di non poco conto. La sede prescelta per ospitare gli scontri tra le migliori otto formazioni europee vede una condizione complicata per alcuni focolai legati al Covid-19. Allo stato attuale delle cose, lo stadio Da Luz non garantisce la dovuta sicurezza per i giocatori e si spera che ad agosto la situazione possa essere normalizzata. E’ la speranza delle autorità continentale e anche del vicepresidente della Uefa Michele Uva, che intervenuto a Dribbling, ha esposto il proprio pensiero a riguardo: “Penso che sia il sogno di qualsiasi tifoso vedere un evento da vivo, perché lo sport è nato così. Però è chiaro che mancano ancora due mesi, quindi si sta monitorando e penso che si farà di tutto, rimettendosi a quelle che sono le decisioni dei Governi nazionali. Le gare di Champions e di Europa League, pubblico o meno, si giocheranno negli orari consueti delle partite della Champions, varieranno fra le 20:45 e le 21:00“.

