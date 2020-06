LIVE Barcellona-Athletic Bilbao 0-0, Liga in DIRETTA: i catalani faticano a scalfire la difesa ospite!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

65′ ANSU FATI! Inserimento del giovane fuoriclasse appena entrato, il colpo di testa sul traversone di Suarez è di poco alto.

64′ Altri due cambi per il Barcellona: Rakitic e Ansu Fati sostituiscono Busquets e Griezmann.

63′ Messi effettua un buon cross ma la palla attraversa l’area senza che nessuno intervenga.

61′ Ammonito Nunez per un brutto fallo ai danni di Suarez. Siamo molto distanti dalla porta ma Messi può provare.

59′ Intervento duro di Busquets che rischia il doppio giallo, fiorisce il nervosismo tra le fila catalane.

57′ Doppio cambio per l’Athletic Bilbao: Garcia e Muniain per Lopez e Cordoba.

56′ Prima sostituzione della partita: nel Barcellona entra Puig al posto di Arthur.

54′ GRIEZMANN!! Il francese servito con i tempi giusti da Messi spara addosso a Simon divorandosi il vantaggio.

53′ Anche il Bilbao ha perso un po’ di brillantezza e si chiude a ricciola nella propria metà di campo.

50′ Setien in panchina sembra piuttosto preoccupato perché i suoi non riescono a spingere.

48′ Partenza convinta del Barcellona che si è portato già tre volte nell’area rivale, tiene per il momento la difesa dell’Athletic.

46′ Iniziata la ripresa! Vedremo se il Barcellona riuscirà ad aumentare l’intensità.

47′ Finito il primo tempo, Barcellona-Athletic Bilbao 0-0.

45′ Concessi due minuti di recupero.

44′ Tentativo a giro con il mancino di Messi, palla troppo alta.

41′ Palla filtrante di Semedo per Suarez, Simon capisce tutto e anticipa l’uruguaiano in uscita bassa.

39′ Tante difficoltà per il Barcellona in costruzione. La squadra di Setien si accende solo quando la palla finisce tra i piedi di Messi.

36′ L’Athletic sta sfruttando bene la velocità nello spazio di Inaki Williams che sta dando pochi punti di riferimento ai difensori blaugrana.

33′ Ammonito Busquets per un intervento in gioco pericoloso.

32′ Ricomincia la partita dopo la breve pausa concessa dal direttore di gara.

30′ L’arbitro chiama il cooling break per permettere ai giocatori di rinfrescarci.

29′ Rifiatano un po’ le due squadre dopo una prima mezz’ora di grande intensità.

26′ Tiro al volo di Messi da dentro l’area murato dalla retroguardia del Bilbao.

24′ Sul capovolgimento di fronte Suarez arriva sul fondo e serve un interessante pallone basso al centro, spazza la difesa basca.

23′ OCCASIONE ATHLETIC! Salvataggio provvidenziale di Busquets su Inaki Williams pronto a battere a rete su servizio di Lekue.

21′ Colpo di testa di Alvarez da buona posizione fuori non di molto.

19′ Prima parte di partita davvero gagliarda dell’Athletic che per ora se la sta giocando alla pari.

16′ Messi dipinge gioco! Il fantasista del Barcellona serve una palla splendida di esterno a Suarez che tira male e spreca tutto.

15′ Suarez si libera bene di un rivale con un finta di corpo, poi il suo destro è debole e non crea problemi.

13′ INAKI WILLIAMS! Lo spagnolo scappa via a Piquè ma calcia sull’esterno della rete.

12′ Missile di Balenziaga che non inquadra la porta.

10′ Messi prova la magia! L’argentino tenta un pallonetto dal limite dell’area ma Simon non si fa sorprendere.

8′ Ottima percussione di de Markos che salta tre uomini e scarica su Lekue, il quale viene chiuso da Piquè.

5′ Reazione del Barcellona! Sul traversone di Jordi Alba tacco di Suarez che non passa, ci prova poi Busquets da fuori ma il tiro viene murato.

4′ OCCASIONE ATHLETIC! Tiro-cross di Unai Lopez che mette in crisi ter Stegen, il portiere tedesco si salva con un intervento goffo.

3′ Minuti iniziali molto concitati, con un paio di scontri ruvidi a centrocampo.

1′ PARTITI! Primo possesso per il Bilbao.

21:59 Giocatori che si intravedono nel tunnel, a brevissimo si comincia!

21:55 Messi sembra decisamente pronto

21:50 Mancano dieci minuti all’inizio della partita e i giocatori sono rientrati negli spogliatoi al termine del riscaldamento.

21:45 Il Bilbao è ancora in corsa per l’accesso alla prossima Europa League e va a caccia del colpaccio che gli permetterebbe di mettere pressione alle squadre davanti in campionato.

21:40 I giocatori dell’Athletic fanno il loro ingresso in campo

21:35 Il Real giocherà domani contro il Maiorca e attende con ansia l’esito di questa partita, sperando nel passo falso dei Blaugrana.

21:30 I catalani, a causa del pareggio in casa del Siviglia, sono stati raggiunti in vetta alla classifica dal Real Madrid e cercheranno il riscatto questa sera nel match casalingo contro i baschi.

21:25 Immagini del riscaldamento dei catalani

21:02 Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Arthur, Arturo Vidal, Messi, Suárez, Griezmann

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón, De Marcos, Yeray, Núñez, Balenziaga, Vesga, Unai López, Lekue, Sancet, Williams, Córdoba

21:00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Athletic Bilbao, 31ma giornata della Liga 2019-2020.

Calendario Liga 22-25 giugno

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Athletic Bilbao, 31ma giornata della Liga 2019-2020. I catalani, a causa del pareggio in casa del Siviglia, sono stati raggiunti in vetta alla classifica dal Real Madrid e cercheranno il riscatto questa sera nel match casalingo contro i baschi. L’obiettivo dunque per Lionel Messi e compagni è quello di ristabilire tre lunghezze di distanza sulle Merengues, impegnate domani in casa contro il Maiorca.

Al Camp Nou, ovviamente privo di spettatori, i Blaugrana non avranno una sfida agevole: l’Athletic nella storia recente si è sempre rivelato un avversario ostico, anche se principalmente tra le mura amiche. Il Bilbao, inoltre, è ancora in corsa per l’accesso alla prossima Europa League e va a caccia del colpaccio che gli permetterebbe di mettere pressione alle squadre davanti in campionato.

Gli ospiti si affidano al talento puro di Inaki Williams e Iker Muniain, oltre al capocannoniere della squadra Raul Garcia, per provare a scalfire la difesa rivale. Il Barcellona sarà come sempre guidato dal duo Messi–Suarez, mentre deve ancora entrare perfettamente in condizione la stella francese Antoine Griezmann. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Sergio Busquets, il quale potrebbe essere sostituito da Arthur, brasiliano nel mirino della Juventus per la prossima sessione di calciomercato.

Appuntamento quindi alle ore 22 in punto per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

