Liga in tv oggi: calendario e orari partite 26 giugno. Programma e streaming

Oggi, alle ore 22.00, prende il via il 32° turno della Liga spagnola di calcio 2019-2020. Un percorso senza soluzione di continuità quello in terra iberica, caratterizzato ogni giorno da match in programma. Spetterà a Siviglia e a Valladolid, allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán, dare il via alle danze.

La formazione allenata da Julen Lopetegui, attualmente quarta in classifica a -2 dall’Atletico Madrid, vorrebbe interrompere la sequenza di pareggi consecutivi. Sono tre gli incontri con la “X” che hanno portato Munir e compagni ad essere stati scavalcati dall’Atletico Madrid nella graduatoria generale. In questo senso, gli uomini di Lopetegui hanno peccato in termini di concretezza nel corso dei match disputati e l’obiettivo è quello di centrare i tre punti. Guardando ai precedenti, il Siviglia si è imposto negli ultimi quattro confronti disputati contro il Valladolid. Da questo punto di vista, la squadra di Sergio Gonzalez, in quindicesima posizione nella graduatoria generale in questo momento, può contare su un vantaggio consistente (+ 8 punti) nei confronti delle squadre in lotta per non retrocedere, ma non vorrà abbassare la guardare.

Lopetegui, per questo incontro, potrebbe varare un turnover. Fernando Reges e Joan Jordan potrebbero riposare, e al loro posto giocherebbero Gudelj e Oliver Torres. In attacco dovrebbero invece rientrare i titolari dopo il turno di riposto contro il Villarreal. De Jong, Ocampos e Munir prenderebbero quindi il posto di En Nesyri, Suso e Rony Lopes. Gonzalez, dal canto suo, dovrà fare i conti con l’assenza di Sandro Ramirez (infortunato), dando continuità alla coppia d’attacco formata da Enes Unal e da uno tra Sergi Guardiola e Miguel de la Fuente. In difesa non ci sarà il centrale Joaquin Fernandez.

Il match tra Siviglia e Valladolid, valido per il 32° turno della Liga spagnola di calcio, andrà in scena questa sera alle ore 22.00 e sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN.

PROGRAMMA LIGA (26 GIUGNO)

26 giugno

22.00 Siviglia vs Valladolid – Stadio Ramón Sánchez Pizjuán

COME VEDERE IN TV LA LIGA (26 GIUGNO)

Il programma del 32° turno della Liga spagnola di calcio prevede il match tra Siviglia e Valladolid, trasmesso in diretta streaming da DAZN.

Foto: LaPresse