Liga 2020: il Barcellona fermato dal Celta Vigo, vittoria per l’Atletico Madrid di Simeone

Quattro i match andati in scena nella Liga spagnola di calcio. Desta sensazione il pari del Barcellona capolista (2-2) contro il Celta Vigo. Leo Messi e compagni non sono riusciti a centrare la vittoria, nonostante un Luis Suarez in grande spolvero, autore di una doppietta al 20′ e al 67′, con l’argentino uomo assist in entrambe le circostanze. Le reti di Smolov e di Aspas hanno reso vani gli sforzi del Barça che corre il rischio di essere scavalcato dal Real Madrid in classifica generale, distante appena un punto e con la partita da disputare contro l’Espanyol.

Missione compiuta invece per l’Atletico Madrid: gli uomini si sono imposti contro l’Alaves grazie alle marcature di Saul e di Diego Costa su rigore. A nulla è valsa l’altra trasformazione dagli undici metri di Joselu al 93′. Atletico che rafforza la terza piazza in classifica. Si impone anche l’Athletic Bilbao tra le mura amiche contro il Maiorca: 3-1 lo score con le realizzazioni di Garcia (rigore), Sancet e di Villalibre. Per gli ospiti a segno Budimir. Bilbao nono in graduatoria generale, in scia alle compagini in lizza per un posto in Europa. Successo interno anche per l’Osasuna contro il Leganes per 2-1.

Foto: LaPresse