Juventus-Lecce: programma, orario, tv, su che canale vederla, probabili formazioni

Domani sera alle ore 21.45 spetterà a Juventus e Lecce aprire il 28° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Il calendario non ammette pause e le squadre dovranno farsi trovar pronte per gestire al meglio le fatiche degli impegni ravvicinati.

All’Allianz Stadium la Vecchia Signora va in cerca del secondo successo consecutivo in campionato dopo aver espugnato il Dall’Ara di Bologna grazie alle due reti del campione portoghese Cristiano Ronaldo e dell’argentino Paulo Dybala. La Juve, reduce anche dalla dolorosa sconfitta nella Finale di Coppa Italia a Roma contro il Napoli (ko ai calci di rigore), ha cercato subito di rimettersi in carreggiata, aggiudicandosi il match contro i felsinei. Sulla carta, la sfida contro i salentini non dovrebbe rappresentare un grosso problema per gli uomini di Maurizio Sarri. I giallorossi, infatti, vengono dalla pesante sconfitta interna contro il Milan (1-4) e non hanno di certo impressionato per solidità difensiva. Pertanto, potrebbe sorridere ai bianconeri questa evidente debolezza.

Attenzione però alle indisponibilità in casa juventina. Emergenza sulla fascia sinistra per Sarri, che ha Alex Sandro e De Sciglio out e Danilo squalificato: per quanto riguarda l’ex rossonero, si tratta di lesione al bicipite femorale che potrebbe tenerlo ai box fino a metà luglio. Nel ruolo di terzino mancino contro il Lecce sarà quindi adattato Matuidi. Fra i pali probabile conferma per Szczesny, con Cuadrado terzino destro e la coppia centrale formata da De Ligt e Bonucci. Dubbi a centrocampo, dove mancherà sempre il tedesco Khedira per infortunio. Accanto al regista Pjanic, potrebbe trovar spazio dal 1′ come mezzala il gallese Ramsey assieme al confermato Bentancur. Dovrebbe dunque riaccomodarsi in panchina Rabiot, che era partito titolare a Bologna. Davanti il tridente vedrà probabilmente Dybala punta centrale e Douglas Costa e Cristiano Ronaldo esterni offensivi, anche se l’ottima prova di Bernardeschi contro i rossoblu potrebbe dargli una chance.

Liverani dal canto suo non sorridere, viste le defezioni di Lapadula e del brasiliano Farias. Nel 4-3-2-1 il riferimento centrale potrebbe essere 1′ Babacar. Ad assisterlo Falco e Saponara, con Mancosu nuovamente proposto nel ruolo di mezzala assieme a Petriccione e il greco Tachtsidis nelle vesti di creatore di gioco. In difesa, davanti al portiere brasiliano Gabriel, è probabile il ritorno come centrale di Rossettini al posto di Meccariello a sostegno di capitan Lucioni. Rispoli e Calderoni potrebbero essere confermati come esterni bassi.

Juventus-Lecce si giocherà domani sera, venerdì 26 giugno, all’Allianz Stadium di Torino e senza la presenza dei tifosi, per rispetto del protocollo per l’emergenza sanitaria. Calcio d’inizio previsto per le ore 21.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Calcio 1 (numero 251 del satellite). Gli abbonati della tv satellitare potranno seguire il confronto anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet previo scaricamento della app per sistemi Android e iOS, oppure acquistando un pacchetto su Now TV, il servizio live e on demand di Sky. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LECCE, SERIA A 2020

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar.

Venerdì 26 giugno

Ore 21.45: Juventus vs Lecce – Allianz Stadium

COME VEDERE JUVENTUS-LECCE IN TV

