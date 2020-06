Highlights Udinese-Atalanta 2-3: video e gol. Muriel scatenato, doppietta risolutrice: la Dea vede la Champions League

L’Atalanta ha sconfitto l’Udinese per 3-2 nel match valido per la 28ma giornata della Serie A 2020. Gli orobici hanno espugnato la Dacia Arena al termine di una partita tiratissima e hanno conquistato un successo fondamentale nella rincorsa verso il quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League: ora la Dea ha infatti nove punti di vantaggio sulla Roma e dodici sul Napoli, la qualificazione alla massima competizione continentale è davvero vicina. I friulani, invece, hanno soltanto tre punti di margine sul Lecce e sono in piena lotta per non retrocedere.

Si tratta della sesta vittoria consecutiva per i nerazzurri. Zapata ha aperto le marcature al 9′ concretizzando perfettamente l’assist del Papu Gomez, Kevin Lasagna è però riuscito a impattare al 31′. Gasperini effettua ben quattro sostituzioni nel quarto d’ora che apre il secondo tempo e gli ospiti risolvono la partita: ci pensa il subentrato Luis Muriel a firmare una spettacolare doppietta tra 71′ e 79′ per stendere i bianconeri. Inutile la seconda rete personale di Lasagna a tre minuti dal termine. Sopra il VIDEO con gol, highlights, sintesi di Udinese-Atalanta 2-3.

Foto: Lapresse