F1, Toto Wolff: “Il razzismo non ha posto nella società. Mercedes in nero per una maggiore diversità”

La Mercedes cambia faccia e ha deciso di correre con una livrea di colore nero nel Mondiale F1 2020, abbandonando così il tradizionale argento. Una scelta rivoluzionaria da parte della scuderia anglo-tedesca che intende appoggiare la lotta contro il razzismo anche grazie a questo mutamento simbolico, supportato dall’aggiunta di due sigle emblematiche sull’halo e sugli specchietti retrovisori.

Il team principal Toto Wolff ha commentato in questo modo: “Razzismo e discriminazione non hanno posto nella nostra società, nel nostro sport o nella nostra squadra: questo è un principio fondamentale per la Mercedes. Avere le giuste convinzioni e la giusta mentalità non è sufficiente se rimaniamo in silenzio, vogliamo usare i nostri mezzi e la nostra piattaforma globale ovvero il campionato di F1 per parlare in favore del rispetto e dell’uguaglianza. Per questo la Freccia d’Argento correrà in nero per l’intera stagione 2020 per dimostrare il nostro impegno a favore di una maggiore diversità all’interno della nostra squadra e del nostro sport. Non rifuggiremo dalle nostre debolezze in questo settore, né dai progressi che dobbiamo ancora fare; la nostra livrea testimonia il nostro impegno pubblico a intraprendere azioni positive”.

Loading...

Loading...

[sc name=”banner-article”

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse