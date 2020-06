F1, Mondiale 2020: Haas. Piloti, obiettivi, ambizioni: pronti alla stagione del riscatto

Dopo i mediocri test di inizio anno e con negli occhi i tanti errori commessi durante la stagione 2019 del Mondiale di F1, il Team Haas si prepara per il quinto anno nel Circus. La scuderia americana, fondata dallo statunitense Gené Haas, ha confermato per il campionato che sta per iniziare dal circuito di Spielberg (Austria) gli stessi piloti che, dal 2017, fanno parte del gruppo.

Il più esperto dei due è certamente il francese Romain Grosjeans. L’ex alfiere della Lotus, 10 volte a podio in carriera nella massima formula e campione della GP2 nel 2011, veste i colori di Haas sin dalla prima corsa della squadra. Le potenzialità del pilota non sono mai messe in discussione, ma gli errori in pista sono troppo frequenti. Il compagno di box del transalpino che nel 2009 esordì nell’ambiente iridato è Kevin Magnussen. Il danese, figlio dell’ex pilota di F1 ed assoluto campione nelle competizioni di durata Jan Magnussen, si prepara per la sua settima stagione nel Circus. Non ha nulla da perdere Kevin, reduce dalla stagione più deludente della sua vita in F1.

I due sono due teste calde e non è facile gestirli. Il nostro connazionale Gunter Steiner, team princiapal della scuderia, è spesso protagonista di alcune situazioni spiacevoli che rovinano l’immagine della formazione. Non è una cosa rara, purtroppo, vedere i due piloti di Haas colpirsi a vicenda in pista, un immagine che non dovrebbe mai verificarsi. La mancanza di risultati nelle ultime stagioni ha portato molti sponsor ad abbandonare una realtà da cui, qualche anno fa ci si attendeva molto di più. Ricordiamo infatti che Haas, con una squadra totalmente indipendente da quella che milita nel Mondiale di F1, partecipa regolarmente alla NASCAR Cup ed Xfinity Series come uno dei top team.

Dispiace vedere una formazione, così nota negli USA, puntualmente in difficoltà e che fatica a chiudere le corse di F1. I test invernali di Barcellona (Spagna) hanno visto i piloti faticare nel trovare il giusto passo. Tanti piccoli fattori che non fanno sperare bene per un campionato che come obiettivo principale ha la superiorità sulle Williams. Una posizione che Haas può tranquillamente evitare con delle prove regolari e senza eliminarsi a vicenda

FOTOCATTAGNI