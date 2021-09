Calcio, Serie A 2021-2022: il Napoli dilaga a Genova con la Sampdoria e resta a punteggio pieno dopo 5 giornate

Il Napoli di Luciano Spalletti non vuole fermarsi e si conferma a punteggio pieno in testa alla Serie A 2021-2022 di calcio maschile, dopo aver demolito anche la Sampdoria in trasferta per 4-0 in uno dei posticipi validi per la quinta giornata del massimo campionato.

I partenopei, al terzo successo di seguito lontano dalle mura amiche in questo avvio di torneo, hanno sbloccato la sfida di Genova già al 10′ con il solito Osimhen, per poi raddoppiare prima dell’intervallo con un gol di Fabian Ruiz. Nel secondo tempo Insigne e compagni hanno dilagato, centrando un significativo poker grazie alla seconda rete personale di Osimhen e al primo gol stagionale di Zielinski.

Momento difficile invece per una delle possibili outsider del campionato, la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno sofferto in trasferta contro il lanciatissimo Torino di Ivan Juric, passando in svantaggio al 76′ (gol di Pjaca) per poi strappare il pareggio in extremis su rigore con Immobile.

Con questi risultati, cambia nuovamente lo scenario in vetta alla classifica. Il Napoli si riporta davanti a tutti, con 2 punti di vantaggio sulle milanesi e 5 sull’Atalanta, in attesa della partita di questa sera tra Roma (adesso a -6 dalla capolista) e Udinese.

Foto: Lapresse