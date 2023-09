Probabili formazioni Juventus-Lecce: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Il match tra Juventus e Lecce è parte del programma della sesta giornata di campionato di Serie A. L’arbitro della sfida sarà Antonio Giua della sezione di Olbia; gli assistenti al seguito saranno Di Iorio e Cicconi, come quarto ufficiale designato Massa. Al Var la coppia composta da Maresca e Muto.

L’arbitro trentacinquenne ha diretto in carriera quarantaquattro partite in serie A, per lui è la terza designazione dopo il 2-0 tra Napoli e Sassuolo e il netto successo del Torino in casa della Salernitana. Bianconeri che hanno vinto tutte e tre le partite con il fischietto di Olbia, l’ultima contro l’Udinese del 15 gennaio 2022 (2-0), mentre per i pugliesi ci sono cinque vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte tra A, B, C e Coppa Italia.

Bianconeri che non prescinderanno dal 3-5-2 e vogliono mettersi alle spalle il ko con il Sassuolo. In avanti la solita coppia Chiesa-Vlahovic; soliti dubbi sugli esterni, con ballottaggio Weah-McKennie sulla destra e Cambiaso-Kostic sulla sinistra, in mezzo più Fagioli di Miretti.

Lecce che recupera Baschirotto, riprenderà il suo posto nel cuore della difesa al fianco di Pongracic. Possibile il lancio dal primo minuto di Nicola Sansone con Strefezza che potrebbe partire dalla panchina, confermatissimi invece Almqvist e Sansone in avanti.

JUVENTUS-LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Indisponibili: De Sciglio, Alex Sandro

Squalificati: Pogba

Ballottaggi: Weah-McKennie 65%-35%, Cambiaso-Kostic 55%-45%

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. All. D’Aversa.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Ballottaggi: Sansone-Strefezza 55%-45%, Oudin-Rafia 55%-45%

