Calcio, Serie A: Milik piega un ostico Lecce. La Juventus si impone per 1-0

A partire dalle ore 20.45 di oggi, martedì 26 settembre, la Juventus di Massimiliano Allegri ha ospitato all’interno dell’Allianz Stadium il Lecce di Roberto D’Aversa. I salentini, ancora imbattuti prima d’oggi, hanno subito una frenata d’arresto: i bianconeri infatti, dopo il poker di Reggio Emilia, sono riusciti subito a reagire e a regalarsi un +3 grazie alla rete di Milik. Ma ecco di seguito il racconto del match odierno.

CALCIO, SERIE A: IL RACCONTO DI JUVENTUS-LECCE

IL PRIMO TEMPO

A partire bene sono i padroni di casa. Chiesa calcia rasoterra verso il palo di sinistra dopo il cross di Fagioli ma non trova lo specchio. La partita però non decolla e le due squadre non regalano grandissime emozioni. Al 22esimo Milik prova il tiro ma è centrale e termina tra le braccia di Falcone. Dopo quattro minuti ghiotta occasione per la Juve: McKennie riceve la palla e la scodella al centro dove Falcone non riesce a trattenere la sfera e la spara addosso a Pongracic. Non succede poi nulla di clamoroso sino al duplice fischio.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i primi minuti sono di stallo; poi la Juventus al 57esimo trova la rete del vantaggio. Mckennie in area di rigore serve Rabiot. Il centrocampista francese trova un’ottima sponda sul secondo palo per Milik che, da pochi passi, deve solo spingere dentro e siglare l’1-0. Si vede in avanti ancora la squadra di Massimiliano Allegri: Chiesa entra in area e crossa al centro con Dorgu che riesce ad anticipare McKennie. La partita termina con il risultato di 1-0.

Foto: LaPresse