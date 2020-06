Calcio, Liga 2020: vince il Real Madrid e aggancia il Barcellona. Corsari Osasuna e Celta Vigo

Prosegue la 31ma giornata della Liga di calcio in Spagna: vittoria del Real Madrid, che piega per 2-0 il Maiorca con un gol per tempo ed aggancia nuovamente in testa il Barcellona. Risultano decisive questa sera le reti di Junior Vinicius al 19′ e di Sergio Ramos al 56′.

Continua la caduta libera della Real Sociedad, sconfitta oggi a domicilio per 0-1 dal Celta Vigo, che conquista tre punti di platino nella corsa alla salvezza grazie alla rete su rigore di Aspas al 45′, infine l’Osasuna passa per 0-1 in casa dell’Alaves e mette in cassaforte la salvezza grazie a Lato, in gol al 64′.

Risultati 31ma giornata Liga

Alaves-Osasuna 0-1

Real Sociedad-Celta Vigo 0-1

Real Madrid-Maiorca 2-0

Foto: LaPresse