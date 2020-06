Calcio, Champions League 2020: possibile sorteggio dei quarti di finale il 10 luglio, ci potranno essere scontri tra italiane

Giungono novità per quanto concerne la Champions League di calcio che, come è noto, si prenderà la scena nel mese di agosto, con la nuova formula della Final Eight. Dopo che i match di ritorno degli ottavi di finale (7-8 agosto) saranno ultimati (tra questi Juventus-Lione e Barcellona-Napoli), i migliori otto club del Vecchio Continente si contenderanno la Coppa dalle grandi orecchie nel format citato.

IL CALENDARIO DELLA CHAMPION LEAGUE DAI QUARTI DI FINALE

12-15 agosto – Quarti di finale

18-19 agosto – Semifinali

23 agosto – Finale

Ebbene, secondo quanto riportato da Sky Sport UK, la Uefa avrebbe deciso data, luogo e orario dei sorteggi di Champions di quarti e semifinali. L’appuntamento sarebbe previsto il 10 luglio alle ore 11.00 a Nyon (Svizzera), prima dunque che i verdetti degli ottavi siano stati emessi. In questo formula, dovrebbero esserci gli scontri diretti tra compagini della stessa nazione. Fino a questo momento, le squadre già certe di far parte della Final Eight sono Atalanta, Atlético Madrid, RB Lipsia, Paris Saint-Germain. I restanti ottavi di finale che dovranno essere disputati sono invece: Chelsea-Bayern Monaco (0-3 all’andata), Napoli-Barcellona (1-1 all’andata), Real Madrid- Manchester City (1-2 all’andata), Lione-Juventus (1-0 all’andata).

C’è però un problema di non poco conto. La sede prescelta per ospitare gli scontri tra le migliori otto formazioni europee è Lisbona e in terra lusitana c’è una condizione complicata per alcuni focolai legati al Covid-19. Allo stato attuale delle cose, lo stadio Da Luz non garantisce la dovuta sicurezza per i giocatori e si spera che ad agosto la situazione possa essere normalizzata.

Foto: LaPresse