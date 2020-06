Calcio: Arthur a Torino per le visite mediche, scambio con Pjanic ormai ad un passo per Juventus e Barcellona

Giornata di visite mediche a Torino per Miralem Pjanic e Arthur, protagonisti di un imminente scambio di mercato molto importante tra Juventus e Barcellona in vista della prossima stagione agonistica. Il centrocampista brasiliano del Barça è arrivato in Italia nella notte, dopo essere partito dalla città catalana ieri sera verso le 22, per sottoporsi quest’oggi alle visite di rito al J Medical del capoluogo piemontese. Anche Pjanic, pronto a lasciare i bianconeri dopo quattro stagioni di alto livello e di svariati successi in campo nazionale, effettuerà le visite a Torino con un medico catalano.

Si attendono ormai solo le firme ed il conseguente annuncio ufficiale per mettere a referto una delle operazioni di mercato più importanti almeno fino ad ora della sessione estiva a livello internazionale. Arthur, valutato 70 milioni di euro, percepirà un ingaggio di circa cinque milioni all’anno più bonus con la Juventus che inoltre dovrà versare nelle casse del Barcellona 10 milioni di conguaglio alla luce della valutazione di Pjanic (60 milioni).

Foto: Lapresse