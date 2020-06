Basket, Zeljko Obradovic lascia la panchina del Fenerbahce: “È stato un grande onore far parte di questo club”

Zeljko Obradovic non è più l’allenatore del Fenerbahce Istanbul. Il tecnico serbo ha preso la sua decisione ed ha scelto di lasciare dopo sette stagioni la panchina del club turco. L’ex coach di Treviso, in questi sette anni di successi, ha portato a casa quattro campionati e tre coppe di Turchia oltre al memorabile trionfo in Eurolega nel 2017.

Di seguito il comunicato ufficiale della società: “Com’è noto, il nostro allenatore Zeljko Obradovic è venuto a Istanbul la scorsa settimana e ha incontrato il nostro Presidente Ali Koç e il nostro Vice Presidente Semih Özsoy per la pianificazione della nuova stagione. Dopo i negoziati, il nostro allenatore è tornato nel suo paese lo scorso venerdì e ha voluto prendere la sua decisione finale dopo aver incontrato la sua famiglia. Purtroppo, vorremmo sottolineare che da oggi il nostro allenatore ha inviato la sua risposta al nostro club e ha deciso di non assumere l’incarico per il prossimo anno. Come base fondante di tanti successi, si è unito alla famiglia Fenerbahçe nella stagione 2013-2014 e ha vinto l’EuroLeague nel 2017. Per questo dobbiamo rispettare questa decisione del nostro allenatore. Zeljko Obradovic ha scritto il suo nome in lettere dorate nella storia del nostro club. Zeljko Obradovic, una leggenda del Fenerbahce, continuerà a far parte della nostra famiglia in ogni momento, con i risultati e la felicità indescrivibile che ci ha portato”.

Questa invece è la lettera scritta da Obradovic per tutto il popolo del Fenerbahce: “La scorsa settimana ho avuto una serie di incontri con il nostro Presidente Ali Koç, il Vice Presidente Semih Özsoy e il Direttore Generale Maurizio Gherardini in un clima molto cordiale. Ho concordato con loro di tornare a Belgrado e trascorrere alcuni giorni in famiglia. Sono quindi arrivato alla decisione più difficile e ho scelto di concedermi una pausa di un anno dalle panchine. Alla fine di questi meravigliosi sette anni, vorrei ringraziare il nostro ex Presidente Aziz Yıldırım e il suo staff, il nostro attuale Presidente Ali Koç, il Vice Presidente Semih Özsoy e la direzione dal profondo cuore per il grande sostegno.Vorrei anche parlare del supporto che Ülker Family, Doğuş Group e Beko e tutti gli altri partner commerciali che ci hanno sostenuto in tutti questi anni. Inoltre, vorrei ringraziare lo staff dirigenziale della sezione di basket maschile, gestita da Maurizio Gherardini e con cui ho condiviso momenti meravigliosi. Allo stesso tempo, vorrei ringraziare tutti gli assistenti e lo staff medico del mio team per tutto ciò che abbiamo fatto insieme e, soprattutto, per la nostra collaborazione, anche in tempi difficili. Mando un grande ringraziamento ai miei giocatori, con cui abbiamo lavorato per sette anni. Sono stati i protagonisti più importanti nei grandi risultati che abbiamo raggiunto. E, naturalmente, un ringraziamento speciale dovrebbe essere dato ai fan: senza di loro tutto questo non avrebbe senso. Ci hanno sempre mostrato supporto e amore senza fine durante questi sette anni. Durante questo periodo, mi hanno fatto vivere così tanti momenti che non potrò mai potuto dimenticare. È stato un grande onore per me far parte di un grande club come il Fenerbahçe. Questo è un nuovo inizio per Fenerbahçe, non una fine. E sono sicuro che i fan continueranno a supportare il club in questo processo e avranno l’opportunità di celebrare grandi risultati sportivi come prima”.

