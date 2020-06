Basket, Paolo Banchero ha ricevuto il passaporto italiano: “Giocare in azzurro è un orgoglio”

Paolo Banchero è ufficialmente un cittadino italiano. Il classe 2002, nato negli Stati Uniti a Seattle, ha finalmente completato tutto l’iter burocratico per ricevere i documenti di cittadinanza e soprattutto il passaporto. Il tutto era stato rimandato di qualche mese a causa della pandemia, ma da oggi Meo Sacchetti può contare su un ragazzo dalle grandissime prospettive.

Banchero ha giocato alla O’Dea High School e nella stagione appena conclusa ha viaggiato a 22 punti e 11 rimbalzi di media. Cifre davvero molto importanti ed infatti sull’azzurro sono piombati tutti i migliori college. Paolo ha già fatto sapere che la sua scelta ricadrà tra Duke, Gonzaga, Washington, Kentucky, Arizona e Tennessee.

Queste le prime parole di una possibile futura stella della nazionale italiana: “Giocare in azzurro per me è motivo di orgoglio anche perché la mia famiglia si sente italiana. Ora ho il passaporto e non vedo l’ora di venire in Italia e cominciare. Ci vediamo presto”. Una chiara dimostrazione d’amore e d’affetto verso l’Italia per Banchero, che spera di poter essere convocato per il Preolimpico del prossimo anno e tutto sembra davvero portare verso quella scelta.

