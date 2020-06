Basket: NBA, varie positività al coronavirus, due sono dei Phoenix Suns

Non fa in tempo a ricominciare la stagione 2019-2020 che già nascono problemi legati al coronavirus. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski e da altre notizie di stampa provenienti dagli States, ci sarebbero non meno di quattro giocatori della Western Conference trovati positivi nelle scorse settimane. Più di recente, due che hanno ricevuto tampone positivo, stando a The Arizona Republic, sono dei Phoenix Suns. Questi ultimi sarebbero stati testati negli scorsi giorni. Non è dato sapere se i due uomini di questa franchigia siano da ricomprendersi o meno tra i quattro citati dall’insider di ESPN.

I Suns, proprio per la ragione sopracitata, hanno già sospeso quei workout volontari che venivano effettuati per prepararsi con giudizio alla ripresa della stagione NBA, prevista per il 30 luglio all’interno di Disney World, a Orlando.

L’avvio dei training camp in Florida è previsto per l’11 luglio, ma a questo punto nella lega, come spiega Wojnarowski, serpeggia una certa apprensione, se non altro per la salute dei suoi giocatori, anche se questi dovessero essere asintomatici. Nelle scorse ore, peraltro, era diventato di dominio pubblico l’accordo NBA-NBPA per un piano assicurativo che comprendesse, in termini semplici, anche le questioni legate al Covid-19.

Foto: LaPresse