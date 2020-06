Basket, Liga ACB 2020: il Baskonia Vitoria di Achille Polonara supera il Barcellona al fotofinish e conquista il suo quarto titolo nazionale

A dieci anni dall’ultimo successo, il Kirolbet Baskonia Vitoria torna sul tetto di Spagna. Il sodalizio basco batte per 69-67 i favoriti del Barcellona nella finalissima della Liga ACB 2019-2020. Decisivi l’argentino Luca Vildoza che segna il canestro risolutivo a tre secondi dalla fine e l’azzurro Achille Polonara che prima mette una tripla pesantissima a due minuti dalla sirena e, in seguito, serve l’assist per il tiro vincente del compagno sudamericano.

La partita inizia nel segno dell’equilibrio. Ambedue le difese non sfigurano e trovare il canestro non è facile per entrambe le squadre. Un ottimo Shields, che segna sette punti nella prima frazione di gioco, permette ai baschi raggiungere il +6, sul 9-15, nei primi sette minuti di gioco. Il Barca, trascinato da due liberi e da una tripla di Higgins, però, reagisce e si va al riposo con l’ex Tau avanti di appena un punto sul 16-17.

Il secondo quarto inizia malissimo per il Baskonia. I baschi non vedono il canestro, mentre Huertel si incendia e con sette punti propizia un parziale di 12-0 che permette ai catalani di raggiungere il 28-17 dopo quattro minuti dall’inizio del periodo. In seguito, Shengelia entra finalmente in partita e permette all’ex Tau di tornare a ingranare in attacco, tuttavia i Blaugrana tengono a distanza di sicurezza i rivali e alla sirena che manda tutti negli spogliatoi il tabellone dice 39-33 per il Barcellona.

Il Baskonia inizia meglio il terzo periodo e grazie a Shengelia e Vildoza ritrova la parità sul 41-41. Nel prosieguo del quarto nessuna delle due squadre riesce a scappare. I sodalizi si equivalgono e all’ultima pausa il risultato è bloccato sul 51-51.

La musica non cambia nemmeno nei primi minuti della frazione conclusiva. Janning e Shengelia rispondono a Huertel a Higgins e nessuna delle due squadre riesce a trovare più di un possesso di vantaggio nella prima metà del quarto. A poco più di tre minuti dalla fine, le due squadre sono ancora in parità sul 64-64. Dopo altri sessanta secondi di siccità, Achille Polonara trova la retina dall’arco e regala il +3 al Baskonia. I catalani, però, riescono a ricucire con due liberi di Oriola a 10″ dalla fine. 67-67, ma i baschi hanno tra le mani il tiro che potrebbe portarli alla vittoria. In uscita dal time out Polonara serve Vildoza che a tre secondi dalla fine insacca il pallone nel cesto e regala al Kirolbet Baskonia Vitoria il suo quarto titolo nazionale.

TABELLINO BARCELLONA – VITORIA

BARCELLONA: Hanga 3, Higgins 14, Claver 4, Mirotic 8, Tomic 2, Davies 4, Ribas, Smits, Huertel 21, Oriola 3, Abrines, Kuric 8

VITORIA: Vildoza 17, Henry 2, Shengelia 14, Shields 9, Eric 2, Sedekerkis, Janning 8, Diop 10, Granger, Dragic 3, Polonara 4, Kurucs



