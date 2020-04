Boxe, la FPI sospende tutte le manifestazioni fino a fine maggio

La FPI, la Federazione Pugilistica Italiana, ha deliberato con una circolare, consultabile a questo link, la proroga della sospensione di tutte le manifestazioni sportive sotto la propria egida fino al 31 maggio compreso. La delibera è stata presa nel corso del Consiglio Federale del 3 aprile e comunicata oggi.

Questa la nota della Federazione che accompagna la circolare: “La FPI rende noto che è stata deliberata, durante il consiglio federale del 3/4 us, la sospensione delle manifestazioni sportive ricadenti sotto l’egida della FPI, regionali e nazionali, fino al 31 maggio p.v., in conseguenza dei provvedimenti adottati dalle Autorità governative, in ultimo il DPCM 1 aprile 2020 recante nuove misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale che estende le misure del DPCM 25 marzo 2020, dal 4 al 13 aprile p.v, e stabilisce che “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, e sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non, all’interno di impianti sportivi di ogni tipo“.

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock