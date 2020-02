WTA Hua Hin 2020: ecatombe in Thailandia, fuori nei quarti Svitolina, Qiang Wang e Saisai Zheng, avanza Linette

Giornata piena di sorprese al torneo WTA International di Hua Hin, in Thailandia, dove escono di scena in un sol colpo la prima, la terza e la quarta testa di serie in quella che, a tutti gli effetti, è un’ecatombe sportiva. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto.

La grande sorpresa la piazza la giapponese Nao Hibino, che elimina l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 1, con il punteggio di 6-4 6-2 e un parziale di 7 giochi consecutivi vinti dalla nipponica, capace di passare dal 4-4 del primo parziale al 6-4 5-0 del secondo. A sfidarla sarà la sorprendente svizzera Leonie Kung, numero 283 del mondo (scalerà un centinaio di posizioni), 19 anni, che in due ore e 19 minuti sconfigge la cinese Qiang Wang, numero 3 del tabellone, per 7-5 4-6 6-4.

Nella parte bassa del tabellone, invece, salta la numero 4 del seeding, l’altra cinese Saisai Zheng, superata dalla rumena Patricia Maria Tig per 6-4 6-2, con molti game lottati, in un’ora e 41 minuti. Ad affrontarla ci sarà una delle due teste di serie rimaste (l’altra è Hibino, l’ottava), la numero 5, la polacca Magda Linette, che deve rimontare per avere ragione della cinese Xiyu Wang con il punteggio di 2-6 6-3 6-3.

Foto: LaPresse