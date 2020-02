Volta ao Algarve 2020: la startlist ed i partecipanti. Presenti Nibali, Evenepoel e Viviani!

Una corsa davvero piena di aspettative. Inizia in Portogallo la Volta ao Algarve, gara a tappe che vede al via moltissimi dei migliori corridori al mondo: da Miguel Angel Lopez a Remco Evenepoel, passando per il campione d’Europa Elia Viviani e, soprattutto, Vincenzo NIbali, al debutto stagionale e con la nuova maglia della Trek-Segafredo. Andiamo a scoprire la startlist con l’elenco dei partecipanti.

Startlist Volta ao Algarve 2020

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Trek

Loading...