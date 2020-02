LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020 in DIRETTA: spazio ai velocisti nell’ultima tappa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.04 Il vantaggio che i quattro fuggitivi hanno accumulato sul gruppo è ora di 54”.

14.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima frazione della Volta a la Comunitat Valenciana 2020. La gara è iniziata da circa 25 minuti ed è partita una fuga che vede protagonisti quattro corridori: Hugo Houle (Astana), Sergio Samitier (Movistar), Francesco Romano (Team Bardiani) e Jon Agirre (Equipo Kern Pharma).

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della quinta e ultima frazione della Volta a la Comunitat Valenciana 2020. La prima gara a tappe spagnola della stagione è giunta alla conclusione dopo una settimana in cui Dylan Groenewegen e Tadej Pogacar si sono spartiti tutto il bottino. Lo sprinter neerlandese, infatti, si è imposto in ambedue gli arrivi in volata affrontati fin qui, mentre l’enfant prodige sloveno non ha fatto prigionieri in montagna e salvo imprevisti farà sua anche la classifica generale.

Oggi si affronta una tappa di appena 98 km che da Paterna porta a Valencia. Il percorso, lo stesso della Vuelta a la Comunitat Valenciana Feminas vinta poche ore fa da Marta Bastianelli, non presenta grosse difficoltà altimetriche e lo sprint sarà pressoché inevitabile. Si prospetta, dunque, un altro duello tutto orange tra Dylan Groenewegen e il campione nazionale dei Paesi Bassi Fabio Jakobsen. Per quanto riguarda gli italiani, le carte migliori del contingente azzurro in un arrivo a ranghi compatti sono Davide Cimolai e Matteo Trentin.

La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle ore 14.00, mi raccomando, non mancate!

