Volley, SuperLega 2020: Monza vince 3-1 contro Piacenza. Kurek e Dzavoronok incontenibili

Monza vince 3-1 (25-23 25-27 31-29 25-23) la sfida contro Piacenza valevole per la 19ma giornata di SuperLega. Scatenati Bartosz Kurek e Donovan Dzavoronok capaci di mettere a segno rispettivamente 25 e 24 punti. Tra gli emiliani prestazione super di Gabriele Nelli con 24 punti che non è bastata a tenere a galla i suoi.

I padroni di casa partono bene nel primo set e piazzano immediatamente il break grazie alla diagonale strettissima di Kurek (6-3). I ragazzi di Andrea Gardini trovano la forza di replicare e di riportare in parità le sorti del parziale grazie a Dick Kooy (16) che tira giù una bomba che vale il 12-12. Monza a questo punto ritrova un gran ritmo in attacco piazzando un parziale 4-0 che fissa il punteggio sul 18-14. Gli emiliani non mollano e rientrano nuovamente in gara con l’ace di Alexander Berger (20-20). Nel rush finale i ragazzi guidati Fabio Soli la spuntano di misura vincendo 25-23.

Secondo set che inizia sui binari dell’equilibrio, Piacenza prova la fuga ma viene ripresa da un bolide in diagonale di Kurek (5-5). La squadra di Andrea Gardini cerca nuovamente di allungare con un primo tempo da manuale di Gabriele Nelli (15-11). A questo punto, però, qualcosa si inceppa nei meccanismi offensivi degli emiliani e Monza rientra con un gran punto di Donovan Dzavoronok (17-17). Inizia un lungo e durissimo punto a punto con Kurek che mette a segno un bolide che vale il 23-23. Questa volta è Piacenza a vincere lo sprint finale con il punteggio di 27-25.

Nel terzo set sono gli emiliani a partire alla grande con uno scatenato Kooy che tira fortissimo al di sopra delle mani del muro e mette a referto il 7-4. Nonostante il tentativo dei padroni di casa di riavvicinarsi, gli ospiti continuano a giocare bene in attacco con un rapidissimo cambio palla e con il solito Nelli si portano sul 13-10. Non si ferma l’elastico tra le due squadre che in questa fase si equivalgono. Alla diagonale di Dzavoronok risponde l’ace di Berger (20) (20-17). A questo punto, però, i ragazzi di Andrea Gardini perdono le misure e consentono alla squadra lombarda di tornare in parità con l’attacco di Kurek (22-22). Anche in questo caso sono determinanti i vantaggi e dopo un lungo testa a testa Monza vince il set 31-29.

Il quarto set è lo specchio di una partita tiratissima e molto equilibrata. Dzavoronok porta avanti Monza con una gran botta all’incrocio delle righe ma Nelli risponde con un’attacco che buca le mani del muro (5-5). La fase centrale del parziale è caratterizzata da un braccio di ferro molto intenso con un cambio palla veloce che lascia poco spazio alle difese per esprimersi. Kuerek rompe l’equilibrio piazzando il break che vale il 17-15 ma Kooy riporta la situazione in parità con un fantastico bolide in diagonale (20-20). I padroni di casa riescono a conquistare il parziale vincente proprio sul finale e conquistano un’importantissima vittoria chiudendo il quarto set sul 25-23.

