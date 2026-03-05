LIVE Bergamo-Scandicci, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: ci sarà almeno una gara-3?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Volley Bergamo e Savino del Bene Scandicci, valido per la seconda gara del primo turno dei play off della Serie A1 femminile, dopo che le toscane hanno vinto il primo incontro solo al quinto set e permettendo alla squadra lombarda di avere uno spiraglio per una clamorosa qualificazione al turno successivo.

Le campionesse del Mondo in carica, che hanno appena vinto il titolo, vivono un momento di particolare stanchezza mentale visto che hanno sofferto, e non poco, anche per quanto riguarda i play off di Champions League che l’hanno viste passare solo al golden set contro Igor Gorgonzola Novara, dopo che le piemontesi avevano vinto 3-1 il primo match e perso 1-3 il secondo, con Scandicci che ha passato il turno vincendo 15-7 l’ultimo tie-break.

Per quanto riguarda Bergamo, la squadra di casa non ha niente da perdere, avendo già sorpreso, e di parecchio, nel primo match: le ragazze di Giovanni Caprara, nel corso della gara d’andata, hanno pareggiato ben due volte le fortissime toscane per poi cedere al quinto e ultimo set ma visto che adesso la lotta si sposterà sul terreno di casa, può succedere ancora di tutto.

La sfida tra Bergamo e Scandicci inizierà alle 20.00 e verrà disputata al Pala Facchetti di Treviglio. I giudici di gara saranno Angelo Santoro come primo arbitro, Stefano Nava come secondo e Luca Ravagnati come assistente al videocheck pronto a dare un supporto tecnologico nel momento in cui una delle due panchine sia pronto a chiederlo.