Volley, Champions League 2020: Trento deve battere il Budejovice per volare ai quarti. Perugia e Civitanova già teste di serie

Sarà un mercoledì sera di fuoco per la Champions League 2020 di volley maschile, il 19 febbraio si conclude la fase a gironi e si definiscono le ultime squadre qualificate ai quarti di finale della massima competizione continentale. Civitanova e Perugia sono già certe del passaggio del turno, hanno già vinto matematicamente i rispettivi gironi e sono anche sicure di essere teste di serie nel sorteggio del tabellone della fase a eliminazione diretta: le due capoliste della nostra SuperLega svettano in testa alle Pool A e D con cinque vittorie all’attivo (15 punti). L’ultimo incontro non ha alcuna rilevanza per loro, le due compagini potrebbero operare anche un importante turnover visto che poi nel weekend è in programma la Final Four di Coppa Italia a cui entrambe le formazioni vorranno arrivare al massimo della forma.

La Lube incrocerà il Fenerbahce Istanbul all’Eurosuole Forum, coach Fefé De Giorgi dovrebbe fare giocare le seconde linee visto che l’esito di questa contesa contro i turchi (fanalino di coda, ancora a secco di successi) non cambierà il percorso dei Campioni d’Europa: annunciato il turno di riposo per Osmany Juantorena, Bruninho, Simon mentre Yoandy Leal potrebbe anche avere spazio visto che è appena rientrato in campo dopo un breve stop. Stesso discorso per Perugia che sarà impegnata al PalaBarton contro il Verva Varsavia di coach Andrea Anastasi che è secondo e che è obbligato a vincere per sperare di passare il turno: Wilfredo Leon, Aleksandar Atanasijevic, Filippo Lanza e tutti i big non dovrebbero scendere in campo visto che i Block Devils non hanno nulla da chiedere a questo confronto contro i polacchi.

Trento si gioca il tutto per tutto. I dolomitici, quarti in SuperLega e reduci dal ko contro Modena, sono obbligati a sconfiggere il Ceske Budejovice a domicilio per chiudere al secondo posto alle spalle di Civitanova con 4 vittorie e 10/11 punti. In questo caso i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti sarebbero sicuri di essere tra le migliori tre seconde che si qualificheranno ai quarti di finale. Vincere in Repubblica Ceca non sarà così scontato ma è tutt’altro che proibitivo, l’Itas ha mezzi decisamente superiori rispetto a quelli dei padroni di casa: Simone Giannelli e compagni si sono imposti all’andata per 3-0 e sono motivati a chiudere i conti spinti anche dagli attacchi di Luca Vettori, Uros Kovacevic, Aaron Russell. Attenzione a non sottovalutare il Budejovice che ha battuto il Fenerbahce per due volte e può contare su discreti giocatori come Petr Michalek, Marek Zmrahl, Radek Mach. Di seguito il programma delle italiane nella serata di Champions League, tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN.

Loading...

Loading...

CALENDARIO ITALIANE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY (19 FEBBRAIO)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO:

17.00 Jihostroj Ceske Budejovice vs Itas Trentino

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Fenerbahce Sigorta Istanbul

20.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Verva Varsavia Orlen Paliwa

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LPS/Roberto Bartomeoli