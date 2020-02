Virtus Bologna-Partizan Belgrado oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming EuroCup basket 2020

Viatico fondamentale, quello di stasera, per Virtus Bologna e Partizan Belgrado in vista di una potenziale qualificazione ai quarti di finale di EuroCup: le due squadre vogliono andare alla pausa di un mese che precede l’ultimo turno con un record di 4-1.

All’andata il successo è stato della formazione serba, devastante alla Stark Arena in una partita praticamente mai cominciata e conclusa con il punteggio di 99-81 in favore degli uomini di coach Andrea Trinchieri, guidati da un’eccellente prestazione di Nemanja Gordic, autore di 22 punti con un perfetto 10/10 dalla lunetta. C’è necessità di rivincita, dunque, per le V nere, che però non potranno comunque dirsi certe della qualificazione in caso di vittoria, a causa della vittoria di ieri del Darussafaka a Trento. Questo risultato fa sì che, in linea teorica, possa esserci una parità a tre squadre a fine girone, con annessa classifica avulsa. Un pensiero che la squadra allenata da Sasha Djordjevic vuole allontanare, e in fretta.

Il match tra Virtus Bologna e Partizan Belgrado avrà inizio questa sera alle ore 20. Sarà garantita la diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

EUROCUP 2019-2020

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO

Ore 20:00 Segafredo Virtus Bologna-Partizan Belgrado

Loading...

Loading...

VIRTUS BOLOGNA- PARTIZAN BELGRADO : DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo