LIVE Virtus Bologna-Partizan Belgrado, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del penultimo turno di top-16 di Eurocup – Il programma del match

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport di Virtus Bologna-Partizan Belgrado. Le V-Nere vogliono vendicare l’onta subita all’andata e vanno a caccia di un successo che, tuttavia, regalerebbe loro il passaggio del turno solo in caso vincessero con 19 o più punti di margine. Difficile, dunque, che i bolognesi riescano a strappare il pass per i quarti già stasera, ma un trionfo permetterebbe comunque loro di prendere solitari la testa del Gruppo E e poter gestire, nell’ultimo match di top-16 che si giocherà settimana prossima, gli undici punti di vantaggio messi fra sé e il Darussafaka all’andata. Senza dimenticare che un eventuale miracolo di Trento, nel caso, permetterebbe loro di qualificarsi alla fase successiva anche in caso di sconfitta di oltre 11 punti.

Il Partizan, invece, sarebbe sicuramente qualificato in caso di successo a Bologna poiché ha già giocato ambedue le partite con il Darussafaka e ha la differenza canestri a suo favore. Se così andasse, inoltre, la Virtus si vedrebbe costretta a vincere in casa dei turchi per agguantare il secondo posto nel girone.

Loading...

Loading...

La palla a due è in programma per le 20.00 di sera e la nostra DIRETTA LIVE, dunque, inizierà con qualche minuto d’anticipo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo