VIDEO Volta ao Algarve, highlights seconda tappa: Remco Evenepoel vince, Vincenzo Nibali sempre coi migliori

Remco Evenepoel ha vinto la seconda tappa della Volta ao Algarve, il belga si è imposto sul primo arrivo in salita della corsa portoghese grazie a un fulmineo attacco a 500 metri dal traguardo che ha messo in ginocchio tutti gli avversari al termine di questa ascesa lunga 7 km. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step si è imposto davanti a Maximilian Schachman e Daniel Martin, Vincenzo Nibali è stato ottimo ottavo a una decina di secondi di ritardo dal vincitore dopo essere rimasto con il gruppo dei migliori per tutta la salita. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della seconda tappa della Volta ao Algarve.

VIDEO HIGHLIGHTS SECONDA TAPPA VOLTA AO ALGARVE, VITTORIA DI REMCO EVENEPOEL:

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Romeo Deganello