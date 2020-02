Kaden Groves (Mitchelton-Scott), e il campione europeo Under 23 Alberto Dainese (Team Sunweb), si sono ritrovati come avversari e che sfida in questa terza tappa dell’Herald Tour 2020. A Wangaratta Groves si è preso la scena, piegando allo sprint l’azzurro e ottenendo a sua prima vittoria in carriera nel circuito World Tour. Di seguito il video (clicca qui per la cronaca completa):

VIDEO Kaden Groves batte Alberto Dainese allo sprint a Wangaratta nell’Herald Sun Tour 2020

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo