VIDEO Federico Pellegrino secondo nella sprint di Are 2020, podio azzurro nello Ski Tour

PELLEGRINO SECONDO! Solo un devastante Klaebo batte l'azzurro nella sprint di Are🇮🇹💪#EurosportSCI | #SkiTour pic.twitter.com/xuAbGRM0nM — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 18, 2020

VIDEO HIGHLIGHTS SPRINT MASCHILE TL SKI TOUR 2020

Si è appena conclusa la sprint maschile in tecnica libera ad Are valida per lo Ski Tour di sci di fondo: la gara odierna, inserita nel calendario della Coppa del Mondo ha premiato il norvegese Johannes Klaebo, che ha battuto l’azzurro Federico Pellegrino, ancora una volta secondo in stagione, ed il transalpino Renaud Jay, terzo.

Foto: LaPresse