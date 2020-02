Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2020: Therese Johaug vola dopo la sprint di Are

La Coppa del Mondo femminile di sci di fondo ha visto andare in archivio la sprint tl di Are: queste le graduatorie aggiornate dell’overall e delle classifiche sprint e distance, con la norvegese Therese Johaug che guida con ampio margine la generale e la distance su tutte le avversarie, mentre la svedese Linn Svahn conquista la leadership nella sprint.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO FEMMINILE SCI DI FONDO 2019-2020

1 JOHAUG Therese NOR 1840

2 NEPRYAEVA Natalia RUS 1260

3 WENG Heidi NOR 1260

4 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 952 26

5 DIGGINS Jessica USA 900

38 COMARELLA Anna ITA 117

44 LAURENT Greta ITA 99

48 SCARDONI Lucia ITA 72

69 BROCARD Elisa ITA 28

99 DEBERTOLIS Ilaria ITA 5

105 FRANCHI Francesca ITA 3

109 CANCLINI Alice ITA 2

CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO FEMMINILE SCI DI FONDO 2019-2020

1 SVAHN Linn SWE 419

2 LAMPIC Anamarija SLO 418

3 NEPRYAEVA Natalia RUS 350

4 SUNDLING Jonna SWE 340

5 CALDWELL Sophie USA 320

6 FALLA Maiken Caspersen NOR 301

20 LAURENT Greta ITA 99

25 SCARDONI Lucia ITA 72

65 BROCARD Elisa ITA 7

73 DEBERTOLIS Ilaria ITA 5

77 FRANCHI Francesca ITA 3

80 CANCLINI Alice ITA 2

CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO FEMMINILE SCI DI FONDO 2019-2020

1 JOHAUG Therese NOR 1111

2 WENG Heidi NOR 757

3 NEPRYAEVA Natalia RUS 564

4 OESTBERG Ingvild Flugstad NOR 516

5 DIGGINS Jessica USA 488

31 COMARELLA Anna ITA 65

57 BROCARD Elisa ITA 11

