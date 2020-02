VIDEO Biathlon, sprint femminile Mondiali 2020: highlights e sintesi. Vince Roeiseland, Wierer 7a dietro a Vittozzi

Ad Anterselva è andata in scena la sprint femminile valida per i Mondiali 2020 di biathlon. Grande spettacolo nella località italiana dove un vento a folate alterne ha reso vibrante e incerta la gara. A vincere è stata la norvegese Marte Olsbu Roeiseland che ha preceduto due avversarie inattese ovvero la statunitense Susan Dunklee e la ceca Lucie Charvatova. L’Italia può comunque sorridere col sesto posto di Lisa Vittozzi e il settimo di Dorothea Wierer che è tornata in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo approfittando del disastro della norvegese Tiril Ekhoff, autrice di quattro errori nella serie in piedi e addirittura fuori dai punti. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della sprint femminile dei Mondiali 2020 di biathlon.

Foto: Lapresse