VIDEO Armand Duplantis, RECORD DEL MONDO di salto con l’asta: lo svedese vola a 6.17 metri

Armand Duplantis ha realizzato il nuovo record del mondo di salto con l’asta, lo svedese è volato a 6.17 metri in quel di Torun (Polonia) e ha così migliorato di un centimetro quanto fatto cinque anni fa dal francese Renaud Lavillenie. Il 20enne è riuscito in una vera e propria impresa, riscrivendo un pezzo di storia dell’atletica leggera in occasione della quarta tappa del World Indoor Tour. Il tentativo del Campione d’Europa e vice campione mondiale outdoor è stato pulitissimo e portato a termine con ampio margine. Di seguito il VIDEO del record del mondo di salto con l’asta realizzato da Armand Duplantis.

VIDEO ARMAND DUPLANTIS, RECORD DEL MONDO SALTO CON L’ASTA:

Loading...

Loading...

Foto: Lapresse