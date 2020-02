Vela, Mondiali Nacra 17 2020: l’Italia punta al tris iridato con Tita-Banti e Bissaro-Frascari sulla strada verso Tokyo

C’è indubbiamente grande attesa in casa Italia per uno degli appuntamenti più importanti della nostra vela olimpica in questo primo scorcio di un 2020 che raggiungerà il suo apice in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo. Da lunedì 10 a sabato 15 febbraio si disputerà il Campionato del Mondo 2020 della classe Nacra 17, un evento che nell’ultimo biennio ha regalato enorme soddisfazioni al Bel Paese grazie ai trionfi prima di Ruggero Tita e Caterina Banti (oro mondiale ad Aarhus nel 2018) e poi di Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (campioni iridati ad Auckland nel 2019). Queste due coppie rappresenteranno la nostra Nazionale anche a Geelong (Australia), sede del Mondiale, collocata nella baia di Port Philip, a circa 70 chilometri da Melbourne.

Il campo di regata sarà abbastanza particolare e ben diverso da quello di Enoshima, in cui si svolgeranno le gare olimpiche, infatti Port Phillip è una baia protetta che presenta prevalentemente acqua piatta e onde corte con vento abbastanza oscillante. Nonostante le condizioni siano lontane da quelle che i velisti affronteranno ai Giochi, la manifestazione rappresenterà un banco di prova molto importante per le due barche azzurre, impegnate in un duello che vedrà alla fine solo una delle due festeggiare la convocazione per l’appuntamento a Cinque Cerchi. Nell’ultimo test pre-mondiale, svolto dal 30 gennaio al 3 febbraio proprio a Geelong, Tita-Banti hanno destato un’ottima impressione raccogliendo un positivo quarto posto finale (con quattro primi ed un secondo posto parziali) mentre Bissaro-Frascari non hanno brillato particolarmente dovendosi accontentare della 13ma piazza conclusiva.

Oltre agli equipaggi tricolori, i candidati principali per il podio ed il titolo iridato sono gli argentini Santiago Lange e Cecilia Carranza Saroli (campioni olimpici a Rio 2016), i padroni di casa australiani Jason Waterhouse e Lisa Darmanin (argento olimpico a Rio, bronzo agli ultimi Mondiali), gli austriaci Thomas Zajac e Barbara Mats (bronzo a Rio 2016, secondi nel recente warm-up iridato), oltre alle due coppie britanniche formate da John Gimson e Anna Burnet (già selezionati per Tokyo) e da Ben Saxton e Nicola Boniface (campioni del mondo nel 2017). Da non sottovalutare anche i francesi Quentin Delapierre e Manon Audinet, gli altri australiani Nathan e Haylee Outteridge (bronzo iridato nel 2018), i danesi Christian Lubeck e Lin Cenholt (argento ad Auckland) e gli statunitensi Riley Gibbs e Anna Weis (vincitori del warm-up mondiale).

Foto: Pagina FB FIV