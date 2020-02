Vela: cancellate tutte le regate di giornata in Australia per un temporale ai Mondiali Nacra 17, 49er e Laser Standard

È stata una giornata caratterizzata dalla lunga attesa in Australia per i velisti impegnati nei quattro Campionati del Mondo in corso di svolgimento in questi giorni: Nacra 17, 49er, 49erFX (a Geelong) e Laser Standard (a Melbourne). L’arrivo di un temporale sulla baia di Port Philip ha costretto gli organizzatori degli eventi a rimandare l’inizio della competizione in attesa di trovare nel pomeriggio australiano una buona finestra per disputare almeno una regata.

Purtroppo però il meteo non ha dato tregua costringendo così la direzione gara di entrambi gli eventi a cancellare del tutto la giornata di gara odierna sperando di poter recuperare almeno in parte le prove non disputate domani in prima mattinata. Per le discipline acrobatiche Nacra 17, 49er e 49erFX domani sarà l’ultimo giorno della manifestazione, in cui a meno di altri contrattempi dovrebbero disputarsi almeno un paio di regate di Final Series prima della Medal Race pomeridiana riservata ai primi dieci classificati di ciascuna classe. Per quanto riguarda i Laser Standard ci sono invece ancora due giornate a disposizione per completare il programma, in cui non è prevista la Medal Race.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Pagina FB FIV