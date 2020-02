UAE Tour 2020, i favoriti: Pogacar l’uomo da battere, Buchmann e Gaudu i rivali più insidiosi. Ciccone punta alla top-10

Tra tre giorni inizierà il UAE Tour 2020, seconda corsa a tappe World Tour della stagione. Il grande favorito è lo sloveno Tadej Pogacar della UAE Team Emirates, sodalizio che punta particolarmente a questa manifestazione in quanto, per loro, è la gara di casa. Pogacar è reduce da una Volta a la Comunitat Valenciana in cui ha dominato vincendo due tappe e classifica generale. Sull’erta di Sierra Bérnia è salito a quasi 6,4 W/Kg, oltretutto, un numero impressionante che in pochi, al mondo, possono pensare di pareggiare.

I rivali principali dello sloveno saranno due grandi protagonisti della scorsa edizione dell’UAE Tour, vale a dire il francese David Gaudu (Groupama-FDJ), un anno fa 3°, e il tedesco Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), il quale fu, invece, 4°. Gaudu è uno scalatore di immenso talento, ma all’esordio stagionale, al Tour de la Provence, è arrivato solo 10° sul Mont Ventoux. Per tenere testa a Pogacar dovrà sperare in un miglioramento della sua condizione. Buchmann, al contrario, è partito decisamente con il piede giusto vincendo il Trofeo Serra de Tramuntana.

Al via della gara emiratina ci sarà anche Alejandro Valverde (Team Movistar), 2°, alle spalle di Primoz Roglic, appena un anno fa. Il murciano, però, ha iniziato la stagione in maniera decisamente negativa e sia alla Volta a la Comunitat Valenciana che alla Vuelta a Murcia è andato meno forte del previsto. Sarà della partita anche Chris Froome (Team Ineos), al ritorno in gara dopo l’infortunio patito allo scorso Delfinato. Difficile aspettarsi qualcosa dal vincitore di quattro Tour de France, però. Per lui sarebbe ottimo già riuscire a concludere la gara dato che non attacca il numero alla schiena da otto mesi.

Hanno chance di fare una buona classifica anche Wout Poels (Bahrain-McLaren), di recente 2° nella tappa regina della Volta a la Comunitat Valenciana, Adam Yates (Mitchelton-Scott), all’esordio assoluto nel 2020, Ilnur Zakarin (CCC), alla sua prima esperienza dopo il cambio di casacca, Alexey Lutsenko (Astana), 3° settimana scorsa al Tour de la Provance, Oscar Rodriguez (Astana), già in top-10 alla Comunitat Valenciana, Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), il quale potrebbe fare corsa parallela con Buchmann, Jesus Herrada (Cofidis), 9° al Tour de la Provence, Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal), grande protagonista della Vuelta 2019, Edward Dunbar (Team Ineos), 6° al Tour de la Provence, Jai Hindley (Sunweb), vincitore dell’Herald Sun Tour a inizio febbraio, e Wilco Kelderman (Sunweb), 5° in Provenza e 5° anche all’UAE Tour l’anno scorso.

Loading...

Loading...

Nella faretra azzurra ci sono diverse frecce interessanti. Spicca quel Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) che ha appena vinto alla grande il Trofeo Laigueglia. Per l’abruzzese ci sono serie chance di conquistare almeno un posto nei 10. Anche Domenico Pozzovivo (Team NTT), dopo un incoraggiante 14esimo posto in Provenza, sarà della partita. Infine, al via della corsa emiratina c’è anche il campione d’Italia Davide Formolo (UAE Team Emirates), ma probabilmente lui correrà in appoggio al compagno Pogacar.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse