Tuffi: Tania Cagnotto nell’individuale e nel sincro della Coppa Tokyo 2020 a Bolzano. Alle Olimpiadi in due gare?

Sognare non costa nulla.Tania Cagnotto vuol regalarsi qualcosa di bello e l’aspirazione a Cinque Cerchi a Tokyo è l’obiettivo vero e proprio. Si pensava che tutto fosse finito a Rio 2016, con il bronzo dai tre metri e l’argento nel sincro con Francesca Dallapé. La maternità e il calo delle motivazioni sembravano aver posto termine alla carriera della campionessa nostrana e invece, spinta dalla sua compagna Francesca e da una passione ancora viva dentro di sé, nell’ultimo anno si è ripreso a gareggiare con una certa intensità.

La novità però è che Cagnotto non sarà solo nella specialità di coppia nella prossima Coppa Tokyo 2020 a Bolzano (7-9 febbraio), prova di selezione per gli Europei 2020 a Budapest (18-24 maggio) e soprattutto per la FINA Diving World Cup (21-26 aprile), evento di qualificazione olimpica. Tania, infatti, sarà nuovamente sul trampolino della prova individuale: “Una gara in più è un modo per allenare i tre tuffi del sincro. I miei due tuffi che non faccio nella gara con Francesca (Dallapé ndr.) sono i miei cavalli di battaglia e mi vengono ancora ad occhi chiusi. Quindi è anche un peccato non sfruttare questa occasione“, le parole della campionessa azzurra, intervistata dalla Rai.

E dunque non resta che attendere gli sviluppi di quel che sarà.

Foto: LaPresse