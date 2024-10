Nuoto, Tania Cagnotto nominata vicepresidente del consiglio federale

Si comincia già a pensare alle prossime Olimpiadi di Los Angeles in casa Italia. Le varie Federazioni si preparano per il futuro, tra cui anche la FIN, la Federazione Italiana Nuoto, che si è riunita nel primo consiglio federale presieduto dal presidente Paolo barelli e dal segretario generale Antonello Panza.

In questa riunione sono stati nominati i tre vice presidenti per questo quadriennio olimpico. Ci sono due conferme, quella di Andrea Pieri, vice presidente Vicario, e del team leader del Settebello Giuseppe Marotta. Con loro c’è anche la nomina di Tania Cagnotto, che lo scorso 7 settembre era stata eletta dall’Assemblea in rappresentanza degli atleti.

Dopo una carriera lunghissima, durata vent’anni e con 65 medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, è rimasta vicina allo sport nonostante il ritiro del 2020. Ora per lei un ruolo di rilievo, che fa onore al suo grande passato da tuffatrice, lavorando al fianco della Federazione.

Saranno dunque quattro anni di duro lavoro per Tania, che dopo aver partecipato a cinque Giochi da atleta avrà anche il suo primo da dirigente federale.