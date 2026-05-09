Tania Cagnotto inserita nella Hall of Fame di Fort Lauderdale. È la quarta tuffatrice italiana a riuscirci

Arriva un altro prestigioso premio per l’infinita carriera di Tania Cagnotto. La tuffatrice italiana, ritiratasi nell’agosto del 2020, è infatti stata inserita nella Hall of Fame di Fort Lauderdale, in Florida, ottenendo così uno dei riconoscimenti più alti nella carriera di uno sportivo. È la quarta tuffatrice italiana a riuscirci dopo il papà Giorgio, Klaus e Giorgio Dibiasi.

La fuoriclasse italiana ha nel corso della sua lunga carriera incantato con la sua eleganze e perfezione i tanti appassionati. A partire dal 1999 ha partecipato a cinque Olimpiadi, otto Campionati del Mondo, otto Coppe del Mondo, trentuno World Series e cinquantaquattro Grand Prix FINA di tuffi. L’apice è arrivato in occasione delle rassegna a cinque cerchi di Rio 2016, nella quale ha conquistato un bronzo ed un argento nel trampolino.

Questi i motivi alla base della scelta della selettiva commissione americana che conferirà il prestigioso riconoscimento nella cerimonia del 16 maggio. La bolzanina è inoltre la 24esima italiana ad entrare nella Hall of Fame, l’ultima era stata Federica Pellegrini nel 2025. Queste le parole dell’azzurra riportate dalla FIN: “Mi sento onorata di questo riconoscimento e di entrare a far parte di un museo così prestigioso. In Florida ho gareggiato per tanti anni di seguito: quella di Fort Lauderdale era una delle mie piscine preferite. Mi dispiace non poter essere presente il giorno della cerimonia negli Stati Uniti; mi auguro che venga organizzato qualcosa anche in Europa nei prossimi mesi”.