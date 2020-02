Trofeo Laigueglia 2020: programma, orari e tv. Calendario e data

Domenica 16 febbraio avrà inizio la stagione ciclistica italiana 2020 che, come di consueto, si aprirà con il Trofeo Laigueglia. Giunta alla sua cinquantasettesima edizione, la piccola classica ligure, appartenente all’UCI Europe Tour e promossa dal 2015 tra le 1.HC, da quest’anno è stata inserita tra le corse UCI Pro Series, la nuova categoria che si colloca appena alle spalle delle gare World Tour. L’anno scorso fu Simone Velasco a trionfare sul traguardo di Via Roma a Laigueglia. Chi sarà il suo successore?

Saranno 202 i chilometri che caratterizzeranno la corsa savonese. Si partirà da Laigueglia per poi toccare città come Alassio, Albenga, Ceriale, prima di affrontare il GPM di Cima Paravenna. Si ritornerà dunque verso il traguardo di Laigueglia per deviare in direzione dell’ascesa del Testico. Passati nuovamente su Via Roma, inizierà il circuito conclusivo comprendente il GPM di Colla Micheri e Capo Mele, che verranno affrontati quattro volte fino a 3 chilometri dalla conclusione, collocata sempre su Via Roma a Laigueglia.

Il 57° Trofeo Laigueglia avrà inizio alle 10.50 con la partenza ufficiosa da Via Dante Alighieri, verrà poi affrontato un trasferimento di 1,5 chilometri fino al via ufficiale tra Via Roma e Piazza Marconi alle ore 11. L’orario d’arrivo è previsto attorno alle 16.15 circa. Rai Sport + trasmetterà la corsa ligure in diretta televisiva dalle ore 14.45 e in streaming su Rai Play. OA Sport invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dalle ore 14.

PROGRAMMA, ORARI E TV 57° TROFEO LAIGUEGLIA

57° Trofeo Laigueglia – Domenica 16 febbraio 2020

Laigueglia-Laigueglia (202 km)

Partenza: ore 11.00

Arrivo: ore 16.15 circa

Diretta tv: Raisport + dalle ore 14.45

Diretta streaming: Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 14.00

Foto: Valerio Origo