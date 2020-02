Trofeo Laigueglia 2020: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Ciccone e Velasco

Si apre il calendario italiano per quanto riguarda il ciclismo. Domenica in programma il Trofeo Laigueglia, giunto alla sua cinquantasettesima edizione. La classica ligure è stata inserita da quest’anno nel circuito delle UCI Pro Series: startlist di buon livello, presente Giulio Ciccone con la maglia della Nazionale italiana, oltre a Simone Velasco, vincitore uscente, e ad una compagine di lusso come l’AG2R. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti.

Startlist Trofeo Laigueglia 2020

GAZPROM – RUSVELO

1 VELASCO Simone

2 CANOLA Marco

3 NYCH Artem

4 RIKUNOV Petr

5 ROVNY Ivan

6 SCARONI Cristian

7 SHALUNOV Evgeny

AG2R LA MONDIALE ✓

11 BOUCHARD Geoffrey

12 CHEVRIER Clément

13 GASTAUER Ben

14 GODON Dorian

15 JAUREGUI Quentin

16 VENDRAME Andrea

17 WARBASSE Lawrence

NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM

21 BOBBO Riccardo

22 RUBINO Samuele

23 GUASCO Mattia

24 LAVRIČ Martin

25 MARCHIORI Leonardo

26 PRITZEN Marc Oliver

27

ITALIA ✓

31 ALEOTTI Giovanni

32 BRAIDOT Daniele

33 BRAIDOT Luca

34 CICCONE Giulio

35 COATI Luca

36 FERRI Niccolò

37 ZAMBELLI Samuele

NIPPO DELKO PROVENCE

41 BEPPU Fumiyuki

42 TRARIEUX Julien

43 FEDELI Alessandro

44 FINETTO Mauro

45 HAILU Biniam

46 NAVARDAUSKAS Ramunas

47 OKA Atsushi

RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM

51 ERIKSSON Lucas

52 KRON Andreas Lorentz

53 VINJEBO Emil Nygaard

54 JENSEN August

55 MAGNUSSON Kim

56 SCHULTZ Jesper

57 VEYHE Torkil

VINI ZABU’ KTM

61 VISCONTI Giovanni

62 FRAPPORTI Marco

63 GAROSIO Andrea

64 ROTA Lorenzo

65 BUSATO Matteo

66 WACKERMANN Luca

67 ZARDINI Edoardo

BARDIANI CSF FAIZANE’

71 ALBANESE Vincenzo

72 CARBONI Giovanni

73 COVILI Luca

74 FIORELLI Filippo

75 ORSINI Umberto

76 ROMANO Francesco

77 ZANA Filippo

TEAM ARKEA – SAMSIC

81 BONNAMOUR Franck

82 HARDY Romain

83 LE ROUX Romain

84 LEDANOIS Kevin

85 QUINTANA Dayer

86 RIOU Alan

87 ROSA Diego

ANDRONI – SIDERMEC

91 BAGIOLI Nicola

92 BAIS Mattia

93 BISOLTI Alessandro

94 FRAPPORTI Mattia

95 GABBURO Davide

96 GAVAZZI Francesco

97 RAVANELLI Simone

GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA

101 BASEGGIO Matteo

102 CASAROTTO Davide

103 LUCCA Riccardo

104 SMARZARO Daniel

105 ROCCHETTA Cristian

106 TOSIN Riccardo

107 ANDERSEN Sander Elgaard

D’AMICO UM TOOLS

111 BRESCIANI Michael

112

113 MARTINELLI Ivan

114 NASTASI Daniel

115 NESI Nicolas

116 PITZANTI Orlando

117 RINALDI Nicholas

BIESSE ARVEDI

121 BELLERI Michael

122 CARBONI Matteo

123 COLLEONI Kevin

124 CONCA Filippo

125 MENEGOTTO Jacopo

126 PLEBANI Davide

127 TAGLIETTI Stefano

TEAM COLPACK BALLAN

131 BALDACCINI Davide

132 MARTINELLI Alessio

133 MASOTTO Giulio

134 PICCOLO Andrea

135 RIGATTI Tommaso

136 TIBERI Antonio

137 VACEK Karel

SANGEMINI – TREVIGIANI – MG.K VIS

141 DI FELICE Francesco

142 RADICE Raffaele

143 MARINOZZI Alessandro

144 CIUCCARELLI Riccardo

145 SALVIETTI Niccolo’

146 DI SANTE Antonio

147 SOWINSKI Artur

BELTRAMI TSA MARCHIOL

151 BARONCINI Filippo

152 FERRI Gregorio

153 GRENDENE Marco

154 ORLANDI Massimo

155 PARISINI Nicolo’

156 PESENTI Thomas

157 ŠTOČEK Matúš

WORK SERVICE – DINATEK – VEGA ✓

161 BURCHIO Federico

162 COLOMBO Raul

163 PUCCIONI Dario

164 ROTONDI Matteo

165 SANTORO Antonio

166 TOTÒ Paolo

167 ZANDRI Francesco

GIOTTI VICTORIA – PALOMAR

171 DIMA Emil

172 GAIDO Matteo

173 JITARU Ciprian Ioan

174 FILUTAS Viktor

175 ONESTI Emanuele

176 SINZA Raul-Antonio

177 ZURLO Federico

AMORE E VITA – PRODIR

181 HISHINUMA Yukinori

182 MEUCCI Andrea

183 PELCERS Kristaps

184 PETELIN Charly

185 TIZZA Marco

